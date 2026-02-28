Un fenomen ciudat are loc în Argentina, unde unii adolescenți susțin că sunt ”terieni”, adică persoane care se identifică mental, spiritual sau psihologic cu animale sau ființe non-umane. Astfel, o piață din capitala Buenos Aires s-a transformat într-o sălbăticie improvizată pentru un grup neobișnuit de adolescenți, notează Associated Press.

Mișcarea teriană a luat avânt

De pildă, Sofia a purtat o mască foarte realistă de câine din rasa Beagle și a alergat pe iarbă în patru labe. De asemenea, Aguara, în vârstă de 15 ani, a sărit prin aer, trecând peste un parcurs cu obstacole și imitând mișcările precise ale unei rase belgiene de câine. Alți tineri, îmbrăcați în pisici și vulpi, au stat cocoțați în copaci, păstrând distanța față de spectatorii curioși.

Acest fenomen neobișnuit a dominat rețelele sociale din Argentina în ultimele luni, câștigând popularitate pe platforme precum TikTok, unde hashtagul #therian a depășit două milioane de postări, Argentina fiind în fruntea tuturor celorlalte țări din America Latină în ceea ce privește implicarea.

Tinerii se consideră animale

Această creștere a atras atenția influencerilor și presei, provocând reacții care variază de la uimire și râsete până la furie. Pe măsură ce mișcarea câștigă popularitate, psihologii au început să comenteze fenomenul și locul său în discursul public.

„Sunt doar o persoană normală, un om funcțional. Îmi trăiesc viața ca un om normal. Doar că am aceste momente speciale în care sunt un câine”, susține Aguara.

De asemenea, spune că se identifică drept un malinois belgian și își calculează vârsta ca fiind de doi ani și două luni în ani câinești.

Au haită și lider

Ca lider al „haitei” sale, Aguara – numele cu care se identifică – se mândrește cu peste 125.000 de urmăritori pe TikTok și coordonează întâlniri periodice în capitala Argentinei.

Aru, o adolescentă de 16 ani care poartă o mască de focă, se consideră parte a ramurii „otherpaw” a terienilor, adică persoane care poartă măști și cozi sau se deplasează în patru labe doar pentru distracție.

„Nu este neapărat vorba despre identificarea ca animal”, a declarat ea.

Tendința teriană a luat avânt în Argentina datorită mediului „destul de liber” al țării, spune ea. Pentru alți tineri argentinieni, fenomenul a creat o comunitate vitală în care se pot simți cu adevărat acceptați.

Débora Pedace, psiholog și director al Centrului Terapeutic Integral din Buenos Aires, recunoaște că tendința teriană generează un amestec complex de confuzie, râsete și chiar furie.