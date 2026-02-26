Este alertă sanitară în Republica Moldova, după ce au fost descoperite mai multe focare de rabie și pestă porcină africană în mai multe raioane. Câini, porci domestici, mistreți și vulpi au fost infectate.

Focare de rabie și pestă porcină africană în Republica Moldova

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a transmis că, în raionul Dondușeni, sat Boroseni, au fost confirmate trei focare de rabie: la un câine, o bovină și o vulpe. Și în localitatea Cărpineni, raionul Hîncești, a fost identificat un câine cu rabie.

Pesta africană a fost depistată în raionul Leova, sat Sărata-Rezeși, la un mistreț, iar în orașul Sîngera, din municipiul Chișinău, a fost identificat un focar la mai mulți porci domestici.

Informațiile vizează perioada 11-23 februarie. Până la momentul informării publice au fost lichidate trei focare de pestă porcină africană, iar alte patru sunt aproape eradicate, potrivit moldova1.md.

Restricții de consum a produselor din carne

Specialiștii ANSA recomandă ca, în cazul contactului cu saliva unui animal, zona sau rana, în cazul mușcăturii, să fie spălată imediat cu multă apă și săpun, iar persoana să solicite de urgență ajutor medical la cea mai apropiată instituție sanitară.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să nu cumpere animale fără certificate sanitar-veterinare și să evite procurarea produselor alimentare din locuri neautorizate sau din țările vecine pentru a le introduce în Republica Moldova.

„Produsele din carne vor fi confiscate și distruse, din motivul riscului pe care îl reprezintă”, avertizează ANSA.

De menționat este faptul că se acordă recompense pentru persoanele care descoperă cadavre de mistreți și le raportează autorităților. Fiecare caz notificat se recompensează cu 50 de euro. În anul 2025 au fost acordate șase astfel de „premii”.

