Focar de rabie lângă Moscova. Autoritățile au restricționat circulația pentru a preveni răspândirea bolii

Autoritățile din Moscova au descoperit un focar de rabie lângă oraș, într-o zonă rezidențială. Au decis izolarea perimetrului afectat, accesul fiind izolat pentru prevenirea răspândirii bolii.

Focar de rabie lângă Moscova

Potrivit The Moscow Times, focarul a fost descoperit pe lângă imobilul 4 de pe strada Molodejnaia. Doar locuitorii, specialiștii serviciului veterinar de stat și personalul implicat în eliminarea focarului au voie să circule în zona afectată. De asemenea, animalele bolnave nu pot fi tratate la fața locului, astfel că s-au luat măsuri de preluare și transportare în condiții optime la punctele de tratament.

Mai mult, întregul oraș Reutov, de lângă Moscova, a fost declarat de autorități „nefavorabil din punct de vedere al rabiei”. În acest context, evenimentele publice ca târgurile, expozițiile sau altele care implică deplasarea și adunarea în masă a animalelor este interzisă. Se interzice, de asemenea, capturarea animalelor sălbatice pentru grădini zoologice. Necuvântătoarele pot fi scoase din oraș doar în cazul în care nu sunt vaccinate și sunt destinate sacrificării, după cum mai transmit autoritățile.

Cel mai recent caz de rabie a fost identificat în ianuarie, în localitatea Odînțovo, în apropiere de Moscova. Acolo a fost instituită carantina, după ce o vulpe bolnavă a fost mușcată de câini și găsită moartă. Anterior, în noiembrie 2025, autoritățile din capitala rusă au declarat carantină antirabică timp de două luni în cartierul Șciukino, după confirmarea unui caz de rabie la un animale de companie.

Rabia este o boală infecțioasă ce afectează atât oamenii, cât și animalele. Ea atacă sistemul nervos central și, de cele mai multe ori, duce la deces. Virusul se transmite prin mușcături, zgârieturi sau contact cu saliva animalelor infectate. Specialiștii recomandă vaccinarea anuală a animalelor de companie și administrarea tratamentului antirabic la oameni pentru a preveni răspândirea bolii.

