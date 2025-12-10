Mai e puțin până la cea mai frumoasă perioadă din an. Iar asta înseamnă și mese îmbelșugate, preparate alese și bunătăți de tot felul. Prietenii necuvântători, îmbiați de mirosurile atrăgătoare, se vor învârti în jurul gospodinelor pentru a încerca să le convingă să primească și ei câte ceva. Iar la masa de sărbători se vor așeza și vor privi îndelung fiecare mesean, care cu greu va putea rezista ochișorilor plini de rugăminți. Însă trebuie știut că a-i priva de aceste preparate înseamnă, de fapt, a-i menține sănătoși. Aproape toate felurile care se servesc de Crăciun sunt nocive pentru câini și pisici, ba chiar toxice și le pot face foarte mult rău, a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, medicul veterinar Beatrice Ilea.

Alimente de pe masa de sărbători interzise câinilor și pisicilor

Carnea de porc atât de iubită de români în această perioadă este nocivă pentru câini și pisici. Grăsimea animală irită sistemul digestiv și poate da dureri abdominale, vărsături și chiar să contribuie la dezvoltarea pancreatitei. Nici șoriciul nu este recomandat.

Oasele gătite de porc, pui sau curcan nu le sunt recomandate animalelor de companie. Sunt fragile, se sparg ușor în așchii și pot perfora intestinele sau pot bloca gâtul animalului.

Alimentele condimentate, utilizate frecvent la prepararea felurilor de mâncare de pe masa de Crăciun precum ceapa, usturoiul, prazul sau arpagicul sunt foarte periculoase pentru animalele de companie, atât pentru câini, cât și pentru pisici. Ele pot provoca anemie hemolitică, o afecțiune care deteriorează celulele roșii din sânge și se manifestă prin oboseală cronică, gingii palide și tahicardie.

Alimentele sărate, precum sarmalele, salata beouf sau murăturile reprezintă risc de intoxicare pentru patrupede și pot cauza deshidratare și probleme renale foarte mari.

Strugurii, pe cât sunt de buni și de dulci, pe atât sunt de toxici pentru câini și pisici. Chiar și o singură boabă poate provoca insuficientă renală, diaree și vărsături.

Ciocolata și dulciurile sunt inamicii principali, provocând intoxicații acute. Ciocolata conține teobromina care afectează sistemul nervos central al animalului. Dulciurile, în general, pot duce rapid la intoxicații care se manifestă prin salivare excesivă, vărsături și hipertensiune arterială.

Alcoolul, inclusiv din prăjiturile cu rom, este toxic pentru câini și pisici și poate provoca comă.

Laptele și produsele lactate sunt, contrar așteptărilor, un chin atât pentru câini, cât și pentru pisici. Sunt greu digerabile și provoacă dureri de stomac. Consumate în cantități mari, pot provoca probleme pancreatice.

Alimente permise

Totuși, dacă vrem musai ca patrupedele să simtă spiritul sărbătorilor și să fie prezente la masa festivă, există anumite alimente permise de medicul veterinar. Carnea fiartă sau la cuptor, fără condimente ori sare, de vită slabă, pui sau curcan. Cantitățile trebuie însă să fie mici. De asemenea, animalele de companie mai pot manca și câteva legume, tot fierte, tot fără sare sau condimente, cum ar fi dovlecel, morcov, cartof dulce. Nu în ultimul rând, recomandate sunt gustările speciale pentru animale, care nu produc atât de multe probleme de sănătate.