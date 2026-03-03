Producătorii de hrană pentru animale din Europa aleg ambalaje mai mici și optimizează portofoliile de produse pentru a menține vânzările și prețurile accesibile pe raft, într-o perioadă în care consumatorii rămân foarte atenți la costuri.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Această tendință de ‘’downsizing’’ și raționalizare a produselor ajută companiile să păstreze volumele de vânzări și să ofere prețuri competitive, iar fenomenul este prezent în aproape întreaga regiune.

‘’Shrinkflation’’ și ambalaje mai mici

Reducerea dimensiunii ambalajelor – uneori numită „shrinkflation” – devine tot mai comună în piața europeană de bunuri de consum. Un sondaj YouGov din 2025 arată că 80% dintre adulții din Marea Britanie sunt „foarte” sau „destul de” preocupați de acest fenomen, față de 75% în 2023.

Shrinkflation înseamnă că brandurile reduc discret cantitatea produsului fără să scadă prețul, dar este doar o parte a unei tendințe mai mari de a downsiza ambalajele, notează Pet Food Industry.

Optimzarea portofoliului de produse (SKU)

Potrivit lui Petar Reshovski, director general la Williams & Marshall Strategy, optimizarea SKU a devenit tot mai relevantă în piața hranei pentru animale.

„Rationalizarea SKU poate fi un instrument puternic atât pentru producători, cât și pentru retaileri”, explică Reshovski. „Beneficiile pot include creșterea marjelor, lanțuri de aprovizionare mai eficiente și gestionarea mai ușoară a portofoliului de produse.”

Un studiu de caz realizat de Revology Analytics, cu un client internațional din domeniul hranei și produselor pentru animale, a arătat că, după revizuirea strategiei de preț și o rationalizare amplă a SKU-urilor, s-a recomandat scoaterea din vânzare a peste 1.000 de produse care nu performau.

În aprilie 2025, experții din industrie au raportat o cerere tot mai mare pentru produse single-serve în piața hranei pentru animale. „În Europa, formatele sub 50g, produsele single-serve și conservele de 85g înregistrează creștere”, spune Reshovski. „Ambalajele mici nu sunt preferate doar din motive de preț; mulți consumatori le văd ca mai proaspete decât formatele mari.”

Avantaje pentru toată lumea

Trecerea la ambalaje mai mici aduce beneficii pentru consumatori, retaileri și producători.

„Producătorii de hrană de marcă pot să pună mai mult accent pe formatele single-serve și pe ambalajele mai mici, ca alternativă la produsele vrac”, explică Reshovski.

Astfel, proprietarii de animale pot asigura hrană mai proaspătă și mai sănătoasă pentru animalele lor. În același timp, formatele single-serve sunt atractive pentru cei cu program încărcat, oferind varietate în dieta animalelor. Ambalajele mici combină comoditatea cu percepția de accesibilitate și flexibilitate.

Din punct de vedere comercial, poziționarea produselor single-serve ca opțiuni premium și orientate spre sănătate poate reduce presiunea asupra marjelor. „Dacă este aplicată corect, această strategie permite un preț mai mare per unitate, compensând costurile adiționale ale ambalajelor mici”, adaugă Reshovski.

Europa de Est: modele diferite

Potrivit Yulia Dolzhenkova, director de dezvoltare la Zooinform, shrinkflation și rationalizarea SKU sunt mai puțin vizibile în afara UE de Est. În Rusia, de exemplu, consumatorii preferă ambalajele mari și logica „valoare pe kilogram”, mai ales online. Datele Zooinform arată că, deși formatele mici domină categoria hranei umede pentru pisici, cea mai dinamică creștere apare la pachetele mai mari de 600 g.

În Belarus, această tendință este aproape absentă, în principal din cauza reglementărilor care limitează adaosurile comerciale. În Kazahstan, cererea se concentrează tot pe formatele mari și vânzările „pe greutate”, consumatorii online considerându-le mai eficiente din punct de vedere al costului.

„În aceste piețe, deciziile de cumpărare se bazează pe valoare, schimbări de canal și economie practică, nu doar pe reducerea ambalajelor”, concluzionează Dolzhenkova.