Un nou set de legi din Anglia și Țara Galilor aduce amenzi nelimitate pentru proprietarii de câini ale căror animale atacă sau sperie animalele de fermă. Poliția are, de asemenea, puterea de a reține câinii considerați o amenințare continuă pentru vite și oi.

Câinii și animalele de fermă: o problemă tot mai mare

Potrivit unui sondaj realizat de National Sheep Association, 87% dintre fermierii care cresc oi au raportat atacuri ale câinilor asupra turmelor lor în ultimul an, multe dintre ele repetându-se. Majoritatea incidentelor au fost cauzate de câini care nu erau ținuți în lesă în apropierea animalelor de fermă.

Costul total al incidentelor de “livestock worrying” în Marea Britanie a fost estimat la aproximativ 1,8 milioane de lire sterline în ultimul an. Sezonul de fătare, care atinge vârful între februarie și martie, este deosebit de vulnerabil pentru turme, notează Dogs Today.

Amenințările asupra animalelor și impactul asupra fermierilor

Ministrul Agriculturii, Dame Angela Eagle, a declarat: „Comportamentul agresiv al câinilor poate avea consecințe devastatoare pentru fermieri și pentru animalele lor. Oile, vacile și alte animale pot suferi răni grave, traume sau chiar moarte.”

Ea a subliniat că noile măsuri oferă protecții mai puternice pentru animale și mai multă siguranță fermierilor, asigurând că incidentele pot fi investigate rapid și corect.

În baza legilor din Marea Britanie, fermierii au dreptul legal de a împușca câinii dacă aceștia reprezintă o amenințare serioasă pentru animalele de fermă.

Sfaturi pentru proprietarii de câini în sezonul de fătare

Chris Maxted, director la furnizorul de porți de siguranță pentru câini Dog-G8, recomandă:

Verificați echipamentul câinelui înainte de plimbare – coliere, hamuri și lese trebuie să fie sigure și potrivite.

Evitați zonele cu animale de fermă – câmpuri, pășuni, păduri și terenuri de moorland sunt locuri unde câinii pot deranja animalele.

Rămâneți vigilenți – atunci când câinii se află aproape de oi sau alte animale, supravegherea atentă este esențială.

De asemenea, el sugerează purtarea unui obiect care să distragă câinele, precum o jucărie, și menținerea unei viteze constante și calme atunci când treceți pe lângă animale. Ocoliți câmpurile și oferiți mult spațiu pentru a reduce riscul de stres sau atac asupra animalelor.

Lesă și responsabilitate: cheia siguranței

Ținerea câinilor în lesă în apropierea animalelor de fermă nu protejează doar animalele, ci și câinele. În cazul unui atac sau al unui comportament agresiv, legea permite fermierilor să tragă pentru a proteja turmele.

Prin urmare, responsabilitatea și atenția în timpul plimbărilor sunt cruciale pentru a preveni tragedii și amenzi foarte mari.