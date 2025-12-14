Animăluțele, bucuria Crăciunului la o fermă din Harghita. Târgul de sărbători le arată copiilor ce înseamnă viața la țară, printre măgăruși, câini, pisici, văcuțe și cobai

Magia Crăciunului predomină la o fermă din județul Harghita, unde animalele, natura și tradițiile s-au întâlnit într-un cadru de poveste. Ferma Tinca din localitatea Voșlăbeni s-a transformat, zilele acestea, într-un frumos târg de sărbători, oferindu-le vizitatorilor ocazia rară de a interacționa direct cu animăluțele (măgăruși, câini, pisici, văcuțe, cobai etc.).

Magia Crăciunului trăită printre animale

Pentru cei mici, experiența este de neuitat. Copiii se pot juca cu animalele, le hrănesc și învață ce presupune munca zilnică într-o fermă. Interacțiunea cu animăluțele este, de departe, atracția principală a evenimentului.

„E liniștitor. E frumos să vezi atâția oameni care se adună acum, când se apropie Crăciunul”, a spus unul dintre vizitatori, impresionat de atmosfera caldă și primitoare.

Organizatorii au pus accent pe legătura dintre om, animale și hrană sănătoasă. Vizitatorii pot cumpăra produse locale (gemuri, brânzeturi și preparate din carne), toate obținute după rețete tradiționale.

„Sunt produse pentru gusturile și pentru sufletul românilor care vor să petreacă o după-amiază plăcută în atmosfera sărbătorilor de Crăciun”, a declarat un alt vizitator.

Copiii văd cum e viața la țară

Pentru părinți, târgul de Crăciun de la Ferma Tinca este ocazia perfectă de a-i apropia pe copii de viața la țară și de animale.

„Ne dorim ca şi copiii de astăzi să cunoască gustul autentic, să ştie ce înseamnă munca la fermă, să ştie de unde provine mâncarea noastră şi să înţeleagă importanţa unei alimentaţii sănătoase”, a explicat Laura Conți, organizatoarea evenimentului, potrivit Observator News.

Aceasta a subliniat și beneficiile emoționale ale interacțiunii cu animalele: „Ne dorim ca tot ce înseamnă interacţiunea cu un animal şi efectul psihologic pe care acesta îl are asupra copiilor să intre adânc în sufletele lor, în mintea lor”.

Copiii prezenți la târg s-au plimbat cu trenulețul, au petrecut timp în aer liber și s-au bucurat din plin de prezența animăluțelor, iar la final, toți participanții s-au strâns în jurul unui foc de tabără.

