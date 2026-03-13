ANSVSA, val de controale la nivel național. Nereguli grave descoperite și sancțiuni uriașe

În luna februarie 2026, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor (ANSVSA) au efectuat controale în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală, vizând operatorii din industria agroalimentară care activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, băuturi răcoritoare şi alcoolice, precum şi alte produse alimentare, transmite Agerpres.

Siguranţa alimentelor, în prim-plan: controale ANSVSA la nivel naţional în industria agroalimentară

În perioada menţionată, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, au realizat 10.780 de controale în unităţi din industria agroalimentară. În urma acestora, au fost aplicate 235 de avertismente şi 497 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 5.341.900 de lei.

“Siguranţa alimentelor rămâne o prioritate permanentă pentru ANSVSA. Controalele desfăşurate în luna februarie au avut atât un rol preventiv, cât şi unul corectiv, vizând respectarea normelor de igienă, trasabilitate şi autocontrol în unităţile din industria agroalimentară. Obiectivul nostru este protejarea sănătăţii consumatorilor şi menţinerea unor standarde ridicate de siguranţă alimentară pe întreg lanţul de producţie şi distribuţie.”, a declarat preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

Aceste acţiuni fac parte din Programul de supraveghere şi control al ANSVSA pentru anul 2026 şi au vizat următoarele aspecte esenţiale:

– Întreţinerea şi igienizarea corectă a spaţiilor de manipulare a produselor alimentare;

– Condiţiile de prelucrare, depozitare a materiilor prime şi produselor finite;

– Respectarea cerinţelor de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor alimentare; – Cerinţele de trasabilitate, etichetare şi controlul dăunătorilor;

– Implementarea corectă a procedurilor HACCP şi a programelor de autocontrol.

Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor şi consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancţiunile au fost aplicate doar în cazul în care deficienţele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau când au existat riscuri semnificative pentru siguranţa alimentelor.

Nereguli descoperite

Principalele neconformităţi identificate au fost:

– neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, ustensile, utilaje, paviment, autocontrol, manipulare, protecţii insecte, acţiuni şi contract DDD, materiale curăţenie, mucegai, substanţe dezinfectante, prezenţă insecte);

– neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizări, documentaţie, proceduri);

– neconformităţi legate de produse (etichetare, ambalare, modificări organoleptice, buletine de analiză);

– neconformităţi documentare (documente, trasabilitate);

– neconformităţi privind personalul (stare sănătate neatestată, fişe aptitudini, echipament protecţie).

În cadrul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară, au fost prelevate probe pentru analize de laborator, în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile din Programul de supraveghere şi control, pentru a verifica conformitatea produselor alimentare şi respectarea limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, contaminanţii şi alte substanţe interzise.

“Le reamintim cetăţenilor că pot contacta gratuit Call Center-ul ANSVSA la numărul 0800.826.787, disponibil din orice reţea de telefonie, pentru a face sesizări sau pentru a solicita informaţii privind siguranţa alimentelor”, potrivit ANSVSA.