Un stagiu de formare a unităţilor canine Salvamont, dedicat intervenţiilor la avalanşă, s-a desfăşurat zilele acestea în Masivul Făgăraş, un moment esenţial fiind antrenamentul aerian realizat cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviaţie, transmite Agerpres.

Pregătire intensivă pentru intervenţii în avalanşă

”În perioada 2 – 10 martie, în Masivul Făgăraş, pe Valea Capra, la baza Vârfului Muşeteica, s-a desfăşurat Stagiul Naţional de Formare şi Reconfirmare al Unităţilor Canine Salvamont, dedicat intervenţiilor în avalanşă. Un moment esenţial al stagiului a fost antrenamentul aerian realizat cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI”, se arată vineri, într-o postare pe pagina de Facebook a Inspectoratului General de Aviaţie.

Echipajul aerian a sprijinit pregătirea celor 22 de unităţi canine operaţionale din 17 judeţe, simulând procedurile reale de intervenţie aeriană şi transport rapid al salvatorilor şi câinilor de căutare în zone montane greu accesibile.

Elicopterul, esenţial în misiunile de salvare

În misiunile de salvare montană, elicopterul reprezintă un element vital, reducând considerabil timpul de răspuns şi permiţând inserţia rapidă a echipelor canine în zonele afectate de avalanşe, acolo unde fiecare minut poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte, precizează sursa citată.

Antrenamentul aerian a contribuit la perfecţionarea cooperării dintre echipajele aeriene IGAv şi unităţile canine Salvamont, consolidând capacitatea de intervenţie în situaţii critice.

Stagiul a fost organizat de Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România, sub patronajul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu Salvamont Argeş şi Consiliul Judeţean Argeş.