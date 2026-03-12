Zeci de mii de proprietari ucraineni de animale și patrupedele lor au fost ajutați pe timp de război. În cadrul unui program derulat de Ukrainian Red Cross Society împreună cu organizația Humane World for Animals, aproape un milion de persoane și animalele lor au primit sprijin.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Aproape un milion de proprietari ucraineni de animale, ajutați pe timp de război

Peste 72.000 de proprietari de animale strămutați intern și mai mult de 155.000 de animale au beneficiat de ajutor în 22 de regiuni ale Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă din 2022. Printre altele, programul umanitar a inclus distribuirea a peste 544 de tone de hrană pentru animale, dar și a peste 79.000 de articole esențiale, precum cuști de transport, produse de îngrijire, litiere și alte obiecte necesare pentru îngrijirea animalelor de companie.

Reprezentanții Ukrainian Red Cross Society subliniază că sprijinul pentru animale face parte din ajutorul umanitar oferit familiilor afectate de război. Pentru multe persoane, animalele de companie fac parte din familie, astfel că au fost luate cu ele atunci când au fost nevoiți să părăsească zonele de risc, potrivit redcross.org.ua.

Posibilitatea de a rămâne împreună cu animalele de companie în vremuri tulburi reprezintă un lucru important inclusiv în plan emoțional, mai ales pentru copiii și persoanele sensibile ce sunt traumatizate de război. Prezența animalelor poate ajuta la reducerea stresului și la menținerea unui sentiment de normalitate în astfel de perioade.

Reprezentanții Crucii Roșii ucrainene au transmis, de asemenea, mulțumiri partenerilor de la Humane World for Animals pentru sprijinul acordat și pentru colaborarea în acest program dedicat atât oamenilor, cât și animalelor lor de companie.

Citește și: