Peste 60 de câini au fost găsiţi de autorităţi pe o proprietate din localitatea arădeană Mâsca, lipsiţi de hrană, apă sau adăpost corespunzător, iar o femeie a fost reţinută de poliţişti pentru mai multe infracţiuni, inclusiv uciderea patrupedelor sau schingiuire, transmite Agerpres.

Câini ținuți fără apă și hrană

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad, agenţii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la acest caz.

“Din cercetări a reieşit că o femeie de 53 de ani ar fi deţinut, în localitatea Mâsca, 64 de exemplare canine, în condiţii necorespunzătoare, private de necesităţile esenţiale pentru supravieţuire, respectiv lipsa hranei, a apei, a unui adăpost corespunzător, fiind lăsate să se atace reciproc, fără intervenţia deţinătorului”, se arată în comunicat.

Femeia a fost reţinută pentru 24 de ore şi a fost emis un ordin de plasare a animalelor într-un adăpost al unei asociaţii.

Conform sursei citate, arădeanca este cercetată pentru uciderea animalelor cu intenţie fără drept, rănirea animalelor cu intenţie fără drept, schingiuirea animalelor şi “efectuarea de intervenţii chirurgicale, destinate modificării aspectului”.