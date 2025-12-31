La intrarea într-un supermarket din Voluntari, un stand plin cu artificii atrage privirile încă de la primii pași. Culori stridente, ambalaje care promit spectacol și distracție, plasate strategic într-un loc prin care trec zilnic familii, copii și animale de companie. Nimic nu sugerează că produsele expuse sunt, de fapt, explozibile. La câteva zile distanță, într-o localitate din mediul rural, un copil de aproximativ 13 ani aruncă pocnitori pe stradă. Gestul este filmat. Câinii latră continuu, agitați. O pisică speriată sare și fuge pe un gard, încercând să se îndepărteze de zgomotul brusc. Pentru copil, este un joc. Pentru animale, este panică.

Artificii vândute la intrarea în supermarket

Cele două scene nu sunt izolate și nici întâmplătoare. Ele fac parte din același lanț al normalizării: artificii vândute la vedere, acces ușor pentru minori și lipsa educației despre impactul zgomotului extrem asupra animalelor.

Pentru iubitorii de animale, efectele sunt deja cunoscute. Zgomotele puternice pot provoca stres sever, dezorientare, fugă necontrolată, accidente și chiar moarte. Câinii care latră nu „exagerează”. Pisica care fuge pe gard nu este „sperioasă”. Reacțiile lor sunt instinctive, generate de percepția unui pericol real.

Mai puțin discutat este rolul adulților și al spațiilor comerciale în această ecuație. Atunci când artificiile sunt expuse la intrarea într-un supermarket, mesajul transmis este unul de banalizare. Nu mai vorbim despre obiecte periculoase, ci despre produse de sezon, aproape decorative, la îndemâna oricui.

La 13 ani, un copil este suficient de mare pentru a înțelege empatia, dar are nevoie să i se explice. În școli se discută despre siguranță rutieră, despre pericolele din mediul online sau despre reguli de conviețuire, însă educația despre animale rămâne marginală sau inexistentă.

Educația pentru respect față de animale nu înseamnă doar iubire declarativă. Înseamnă să înțelegi că zgomotul extrem nu este distracție pentru toți, că o pocnitoare poate declanșa panică și că animalele nu au cum să se protejeze singure.

Pisica care fuge pe gard și câinii care latră pe stradă sunt victimele tăcute ale unei distracții scăpate de sub control. Ei nu pot protesta, nu pot reclama și nu pot cere explicații. Depind complet de deciziile oamenilor.

Poate că discuția despre artificii nu ar trebui să apară doar în preajma sărbătorilor. Poate că ar trebui să înceapă din școli, din familie și din spațiile comerciale care aleg ce produse expun și cui le fac accesibile.

Cristina Ghiță, inspector școlar adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, ne-a explicat rolul esențial al educației în formarea empatiei copiilor și evidențiază opționalul „Ora cu și pentru animale” ca un exemplu concret prin care elevii învață responsabilitatea, compasiunea și respectul față de ființele vulnerabile.

,,Perioada sărbătorilor ar trebui să fie un timp al bucuriei, al liniștii și al apropierii. Din păcate, pentru multe animale, este exact invers. Pocnitorile le provoacă panică, durere, dezorientare și, uneori, chiar răniri. Iar copiii, de cele mai multe ori, nu își dau seama de impactul real al acestor gesturi.

De aceea, cred că rolul școlii este să îi ajute să vadă lumea și prin ochii unei ființe vulnerabile.

În Ilfov avem un avantaj extraordinar: disciplina opțională Ora cu și pentru animale dedicate elevilor din clasele a V-a și a VI-a, unde profesorii dezvoltă deja la elevi simțul responsabilității, al îngrijirii corecte și al empatiei față de animale. Copiii descoperă că animalele simt frică, durere, stres, exact ca noi. În cadrul acestei ore, colegii mei profesori, alături de specialiști invitați, integrează discuții sincere despre ce înseamnă o pocnitoare pentru un câine, o pisică sau o pasăre. Nu un obiect de distracție, ci o sursă de suferință.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, putem acționa pe mai multe direcții:

– activități extrașcolare sau în cadrul orelor de orientare și consiliere (inclusiv la liceu), în care elevii să vadă exemple reale, povești ale animalelor afectate, imagini, mărturii ale medicilor veterinari și să vină cu propuneri concrete de a stopa aceste comportamente;

– campanii de responsabilizare, în care mesajul central să fie unul simplu: bucuria noastră nu trebuie să însemne frica altcuiva;

– implicarea elevilor în acțiuni de protecție a animalelor, pentru că atunci când un copil îngrijește un animal, nu va mai putea niciodată să îi provoace suferință;

– comunicare cu părinții, pentru că educația emoțională se construiește împreună, acasă și la școală.

Cred cu tărie că, atunci când un copil înțelege că un sunet puternic poate face o inimă mică să tremure, el va alege singur să renunțe la pocnitori. Nu din obligație, ci din compasiune. Iar acesta este, de fapt, scopul educației: să formăm oameni care nu doar știu, ci și simt. Iar în Ilfov, prin Ora cu și pentru animale, suntem deja pe acest drum.’’ A încheiat în exclusivitate pentru Pets&Cats Cristina Ghiță, inspector școlar adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.

Cristina Caliu, consilier la Direcția pentru Protecția Animalelor CJ Ilfov, vorbește despre măsurile concrete și recomandările adresate autorităților locale pentru un sezon al sărbătorilor prietenos cu animalele.

,,Totul pleacă de la educație. De aceea, Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov a implementat în școlile din județul Ilfov disciplina «Ora cu și pentru animale», materie opțională trecută în catalog. Sperăm ca, în viitorul apropiat, aceasta să fie aprobată de Ministerul Educației, pentru a deveni disciplină opțională la nivel național.

Efectele pe care petardele le au asupra animalelor sunt unul dintre subiectele discutate la clasă. De asemenea, Consiliul Județean Ilfov a transmis o recomandare către toate localitățile din județ ca, în acest an, de sărbători, să înlocuiască artificiile și manifestările zgomotoase cu alternative prietenoase cu mediul și cu animalele, precum jocurile de lumini. ‘’A transmis Cristina Caliu, consilier la Direcția pentru Protecția Animalelor CJ Ilfov.