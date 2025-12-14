Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Artrita schimbă modul în care se desfășoară plimbările, timpul de joacă sau chiar odihna unui câine. Primele simptome observate sunt rigiditatea mișcărilor, ezitarea câinelui să urce scări sau refuzul de a sări pe canapea. Acestea arată semne de presiune pe încheieturi, cu mult înainte ca durerea să se instaleze.

Lucy Howells, asistentă veterinară, a explicat pentru publicația DogsTodayMagazine despre artrita la câini, care sunt simptomele și cum pot să-i ajute stăpânii pe patrupezii lor.

Cum se manifestă artrita la câini

Artrita accentuează fiecare senzație: podeaua este dintr-odată mai rece ca înainte, încheieturile sunt mai rigide după somn sau plimbările sunt mai greu de dus la capăt. Odată ce sunt semnalate aceste simptome, stăpânul trebuie să-și ducă animalul la veterinar, pentru a înțelege mai bine această boală și ce implică ea mai exact.

Alte simptome ale artritei sunt:

interes scăzut pentru joacă;

iritabilitate la atingere: un câine care se ferește, își întoarce capul sau se tensionează când simte că este atins înseamnă că are dureri;

preferința de a-și lăsa greutatea doar pe o parte a corpului.

Lucy Howells recomandă o dietă bogată în proteine pentru câinii cu artrită. Proteinele susțin musculatura, mențin corpul stabil și reduc tensiunea articulară. De asemenea, în dieta unui câine ce suferă de această afecțiune nu trebuie incluse gustările cu grăsimi. Lucy sugerează integrarea somonului sau sardinelor în hrană, deoarece conțin Omega 3 și 6, care reduc inflamația și susțin mobilitatea. În plus, glucozamina sprijină cartilajele și face ca mișcările să devină mai fluide.

Pentru confort, cățelul trebuie să doarmă într-o cameră călduroasă, pe un pat moale, și nu va fi scos la plimbări prea lungi. Ieșirile scurte, dar intense, sunt recomandate. Artrita nu are tratament, dar cu îngrijirea corectă, câinele poate avea o viață normală, dar mai liniștită.

Citește și:

Cum să opresc hamsterul să nu mai roadă grilajul cuștii: Sfaturi și soluții (VIDEO)

Donație uriașă pentru câinii din adăposturi: 2.300 de suflete primesc 1,5 tone de hrană înainte de Crăciun (FOTO)