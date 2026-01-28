ASPA: 76 de câini ridicaţi într-o săptămână, dintre care 40 de pui. 8 câini, capturaţi cu ajutorul ţarcului capcană (FOTO)

Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti anunţă că, pe parcursul săptămânii trecute, au fost ridicaţi 76 de câini, dintre care 40 erau pui, transmite Agerpres.

76 de câini ridicaţi într-o săptămână

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, acest număr ridicat arată că există încă mulţi câini nesterilizaţi în gospodăriile oamenilor, care se înmulţesc, iar puii sunt ulterior abandonaţi. Nesterilizarea şi abandonul câinilor constituie contravenţii şi se sancţionează conform legii. ASPA reaminteşte că sterilizarea este gratuită prin intermediul campaniilor organizate de instituţie, iar programările se pot face la numărul de telefon 0743.204.942, se arată într-o postare publicată miercuri pe pagina sa de Facebook.

8 câini, capturaţi cu ajutorul ţarcului capcană

De asemenea, opt câini au fost capturaţi cu ajutorul unui ţarc-capcană din zona străzii Constantin Godeanu, din Sectorul 1, zonă din care ASPA a primit numeroase sesizări în ultima perioadă.

În acest perimetru au fost organizate mai multe acţiuni de capturare, la diferite intervale orare, atât pe timpul zilei, cât şi seara, însă câinii nu au fost găsiţi. Ultima intervenţie de seară a avut loc pe 20 ianuarie, când mai multe echipaje ASPA, alături de poliţişti locali şi lucrători ai Serviciului Protecţia Animalelor din cadrul Primăriei Sectorului 1, au intervenit în zonă, fără a identifica însă câinii.

“Deoarece aceşti câini au demonstrat că evită prezenţa echipajelor, am decis montarea unui ţarc-capcană, metodă care şi-a dovedit eficienţa, fiind capturaţi 8 câini în doar două zile. Această metodă nu poate fi utilizată ca primă opţiune, deoarece există riscul de a-i alerta pe câini în privinţa intervenţiilor, ceea ce poate compromite definitiv acţiunile de capturare”, au precizat reprezentanţii ASPA.

ASPA menţionează că echipajele sale au intervenit constant şi în zonele Străuleşti, Bucureştii Noi, Chitila şi Pajura, de unde, de la începutul anului, au fost ridicaţi 53 de câini, dintr-un total de 80 capturaţi doar în Sectorul 1 al Capitalei.