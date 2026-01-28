ASPA București a încheiat primul contract de foster din 2026. Cum poți alege cel mai potrivit cățel (FOTO)

A fost încheiat primul contract de foster din anul 2026 de către ASPA București. Teddy, un pui în vârstă de două luni, a ajuns în foster la o familie iubitoare ce mai are acasă un câine de 11 ani. Puiul a fost luat din adăpostul ASPA Mihăilești și este posibil chiar să rămână de tot la noua sa familie temporară.

Potrivit unei postări de pe Facebook, ASPA București a anunțat că Teddy a ajuns la o familie responsabilă, cunoscătoare într-ale îngrijirii cățeilor, însă și alte animale au nevoie urgentă de sprijin.

„Deși programul de foster le permite doritorilor să își aleagă tipologia de câine pe care vor să îl ajute, ne dorim să încurajăm acordarea unei șanse mai ales celor mai greu adoptabili: cățeii timizi, cei mai în vârstă sau cei care au nevoie de mai mult timp pentru a avea încredere. Puii au, de regulă, cele mai mari șanse de adopție, însă ceilalți au poate cea mai mare nevoie de foster”, se arată în postarea de pe pagina de socializare.

Reprezentanții asociației au notat și pașii care trebuie urmați în cazul celor care vor să ajute un câine din adăpost. Primul este accesarea site-ului ASPA și completarea formularului pentru programul Foster.

Urmează ca reprezentanții ASPA să te contacteze pentru a avea o discuție despre condițiile de primite și pentru stabilirea cățelului potrivit. Se semnează apoi contractul de foster, iar cățelul va ajunge la tine în scurt timp.

„Bineînțeles că există posibilitatea, ca în scurt timp, să dorești ca fosterul să se transforme în adopție finală. Vei avea prioritate la adopție negreșit!”, mai scrie ASPA București.

