Veterinarii trag un important semnal de alarmă cu privire la medicamentele pentru oameni, deoarece acestea pot provoca intoxicații grave la animalele de companie.

Medicamentele pentru oameni pot provoca intoxicații grave la animalele de companie

O simplă curiozitate a animalului tău de companie, fie el câine sau pisică, îl poate costa sănătatea sau chiar viața. Experții susțin că deseori animalele ajung să consume medicamente pentru oameni sau chiar veterinare în mod accidental. Multe le găsesc pe jos sau reușesc să deschidă sticle ori blistere sau genți în care acestea se află.

Printre cele mai frecvente medicamente consumate accidental de animale de numără analgezicele fără prescripție, antidepresivele, vitaminele sau stimulentele. Diferența de dimensiune dintre oameni și animale face ca o singură doză de medicament uman să provoace intoxicații grave, după cum avertizează specialiștii, potrivit cdpress.com.

O astfel de intoxicație poate fi, de asemenea, greu de identificat, căci simptomele nu sunt mereu evidente. Animalele afectate de consumul de medicamente umane pot prezenta schimbări de comportament, agitație, anxietate sau apatie. Pot apărea și simptome fizice, precum salivare excesivă, tremurături, convulsii, slăbiciune musculară, vărsături sau sete excesivă. În unele situații, simptomele pot apărea după câteva zile de la consum, lucru ce duce la o intervenție întârziată și la o creștere a riscului de afectare a organelor interne, cum sunt ficatul rinichii sau creierul.

Prevenția scade riscurile

Veterinarii recomandă ca proprietarii de animale să apeleze imediat la specialiști dacă au vreo suspiciune de intoxicație accidentală cu medicamente. În funcție de tipul substanței și cantitate, tratamentul poate varia. Intervenții ca simplă monitorizare, medicație de susținere, până la proceduri complexe, cum ar fi hemoperfuzia sau schimbul de plasmă sunt cu atât mai eficiente cu cât sunt aplicate la timp. În unele cazuri, o intervenție întârziată chiar și cu o oră poate provoca leziuni permanente.

Și în acest caz, prevenția rămâne cea mai bună soluție. Veterinarii recomandă câteva măsuri simplu de aplicat pentru a reduce riscul de intoxicație la animale. Printre ele se numără păstrarea medicamentelor în locuri inaccesibile patrupedelor, manipularea acestora departe de animale, evitarea depozitării pastilelor în genți sau rucsacuri la care câinii și pisicile pot ajunge și verificarea imediată a comprimatelor scăpate pe jos.

