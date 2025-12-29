Un bărbat urmărit de o haită de câini a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova şi a fost nevoie de intervenţia jandarmilor pentru a fi scos din apă, notează Agerpres.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dolj, incidentul s-a petrecut în weekend, când jandarmii doljeni aflaţi în misiune au fost sesizaţi prin apel la 112 chiar de către bărbat. Acesta le-a spus jandarmilor că, în încercarea de a scăpa de câinii care îl urmăreau, a căzut în lacul din parc, iar unul dintre picioare i s-a blocat în nămolul şi ramurile de pe fundul lacului, acesta nemaiputând să iasă afară.

“Ajunşi la faţa locului, jandarmii au identificat apelantul blocat în pârâul adiacent Lacului Nicolae Romanescu şi au intervenit de urgenţă pentru extragerea acestuia. Persoana se afla într-o stare vizibilă de şoc emoţional şi hipotermie, motiv pentru care, după intervenţie, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe Craiova, unde a primit îngrijiri medicale. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj reaminteşte cetăţenilor importanţa apelării numărului unic de urgenţă 112 în situaţii care le pot pune viaţa sau integritatea corporală în pericol”, informează IJJ Dolj.