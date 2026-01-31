Trei bărbați au fost condamnați după ce un câine a suferit răni atât de grave în urma unor curse ilegale de vânare a iepurilor (hare coursing), încât a fost nevoit să fie eutanasiat. Ancheta a fost realizată de Poliția Lincolnshire, din Marea Britanie, privind evenimentele din februarie anul trecut.

Cum s-a întâmplat tragedia

Pe 9 februarie, Shane Hooton, John Langan și Thomas Jaffray au călătorit peste două ore până în Lincolnshire pentru o sesiune de hare coursing. Au venit cu trei câini – doi albi și unul negru. Câinele negru a fost găsit cu răni atât de grave încât tratamentul veterinar nu mai era posibil.

Polițiștii i-au observat pe cei trei bărbați pe un teren din Waddingham, cu câinele urmărind un iepure. La sosirea poliției, bărbații au fugit spre mașină. Telefoanele, vehiculele și câinii au fost confiscate pentru anchetă, notează Dogs Today.

Cruzimea la care a fost supus câinele

DC Aaron Flint, ofițer pentru infracțiuni împotriva faunei sălbatice, a declarat: „Când ofițerii au văzut rănile teribile ale câinelui, l-au dus imediat la veterinar, unde, din păcate, a fost eutanasiat.”

Proprietarul Shane Hooton știa de rănile câinelui de șase zile și a încercat să le trateze singur. Această lipsă de îngrijire a provocat suferință inutilă și severă câinelui.

Videoclipuri și fotografii confiscate arătau rănile câinelui, iepurii morți și călătoria bărbaților către Lincolnshire, confirmând implicarea lor în curse ilegale.

Pedepsele date de instanță

Shane Hooton : șase luni închisoare cu suspendare, interdicție de a deține câini 10 ani, 180 de ore muncă neremunerată și plata unor costuri de aproximativ 199 lire.

John Langan : patru luni închisoare cu suspendare, 180 de ore muncă în comunitate și plata unor taxe de 239 lire.

Thomas Jaffray : 18 luni muncă în comunitate, 150 de ore muncă neremunerată și plata unor taxe de 199 lire.

Toți trei au fost obligați să plătească și costurile pentru îngrijirea câinilor – 1.733 lire fiecare.

Mesajul autorităților

Cazul subliniază cruzimea și suferința inutilă cauzată de cursele ilegale de iepuri. Poliția atrage atenția că respectarea legii și solicitarea imediată de îngrijire veterinară sunt vitale pentru protejarea animalelor.