Poliţiştii Biroului de Protecţia Animalelor s-au autosesizat şi au deschis o anchetă pe numele unui bărbat, în vârstă de 87 de ani, al cărui câine a fugit de acasă şi a atacat doi copii aflaţi în apropierea unui loc de joacă din municipiul Râmnicu Vâlcea, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), incidentul a avut loc duminică după-amiază, la faţa locului intervenind atât un echipaj de ambulanţă, cât şi jandarmii, întrucât câinele, un exemplar matur din rasa Malinois, bloca accesul în scara de bloc unde cei doi minori reuşiseră să se adăpostească.

După mai multe zeci de minute, jandarmii, ajutaţi şi de un localnic, au reuşit să imobilizeze animalul şi să-l predea poliţiştilor în vederea identificării proprietarului lui.

“Câinele a fost preluat şi plasat într-un adăpost specializat, unde se află în continuare sub supraveghere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul animalului, acesta fiind un bărbat în vârsta de aproximativ 87 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea. În cauză, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin, urmând a fi dispuse măsuri legale în funcţie de rezultatul cercetărilor”, au precizat reprezentanţii IPJ Vâlcea, într-o informare de presă.

Cei doi copii au ajuns la UPU Vâlcea, cu leziuni superficiale, fiind lăsaţi să plece acasă după ce li s-a administrat prima doză de vaccin antirabic, au informat reprezentanţii Spitalului Judeţean.

Potrivit legii, proprietarii de animale sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru a preveni astfel de incidente.