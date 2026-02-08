Bumba, prima văcuță din România tratată de cancer. Este internată la Cluj și are nevoie de ajutor pentru a supraviețui: „Lupta ei este reală, grea, dusă zi de zi. Pentru medici, acest caz este o premieră absolută”

Asociația Kola Kariola, dedicată ajutorării animalelor fără stăpân din România, a relatat în mediul online povestea tristă a Bumbei, prima văcuță din țara noastră tratată de cancer.

Prima văcuță din România tratată de cancer

Bumba a ajuns la Sanctuarul Nima, creat special pentru animale salvate, apoi a fost internată la Cluj, fiindcă lupta ei este „reală și grea”. Salvatorii văcuței sunt dedicați 100% să o pună pe picioare. Însă această luptă nu este gratis, ci Bumba are nevoie de ajutor și donații:

„Vă rugăm din suflet să citiți și să distribuiți. Noi știm ce înseamnă lupta cu cancerul. Știm ce înseamnă să nu renunți, chiar și atunci când fiecare zi aduce incertitudine, frică și costuri uriașe. Știm asta pentru că am luptat și noi până la capăt. Pentru Costi. Cu tot ce am avut. De aceea, astăzi, nu putem rămâne indiferenți. Este fantastic ceea ce fac acesti oameni!

Bumba vrea să trăiască

Ea este Bumba. O văcuță și este, în acest moment, prima văcuță din România tratată pentru cancer. Bumba a fost salvată de două ori. Prima dată, atunci când a fost scoasă dintr-un destin care însemna moarte sigură și dusă în Sanctuarul Nima, primul sanctuar de văcuțe din România, un loc creat special pentru animale salvate, unde viața lor contează cu adevărat.

A doua oară, atunci când oamenii din sanctuarul ei au primit diagnosticul crunt: cancer, și au decis că nu renunță și că vor lupta pentru ea cu toate forțele.

Astăzi, Bumba este internată la Cluj.Lupta ei este una reală, grea, dusă zi de zi. O luptă în care oamenii ei nu se dezlipesc de ea, asumând eforturi uriașe, costuri imense, oboseală și o ambiție incredibilă de a reuși într-o luptă în care, de obicei, nimeni nu luptă. Pentru medici, acest caz este o premieră absolută. Totul este nou.

Nu există protocoale clare, nu există tratamente standard pentru cancer la văcuțe. Fiecare decizie este un pas în necunoscut, luat cu responsabilitate, curaj și multă muncă. Bumba este prima văcuță din România pentru care s-a ales tratamentul, nu abandonul. În mod normal, astfel de cazuri nu ajung niciodată aici. Drumul este abatorul.

În cazul Bumbei, oamenii ei au ales viața. Are o șansă la viață pentru un singur motiv: are oameni care luptă pentru ea. Oameni minunați, care au ales iubirea în locul indiferenței și speranța în locul renunțării. Această luptă pentru noi este un simbol. Este despre cum arată iubirea atunci când merge până la capăt.

Este despre medici care încearcă, oameni care speră și o viață care vrea să trăiască.Ne dorim ca acest caz să ajungă și în atenția presei, pentru că este cu adevărat un caz unic în România și pentru că această luptă merită să fie cunoscută.

Cum o poți ajuta

Vă rugăm. Vă implorăm. Pentru Bumba. Pentru oamenii ei. Pentru medicii care luptă alături de ea. Pentru această șansă la viață. Bumba vrea să trăiască.(…).

Donație cu cardul:

https://sanctuarnima.ro/bumba-vrea-sa-traiasca/

Fundația Siddhartha

Cont lei: RO17INGB0000999906469244

Cont euro: RO23INGB0000999908760567

Swift: INGBROBUXXX

ING Bank

PayPal: contact@siddhartha.ro

Revolut: https://revolut.me/nimasanctuary

SMS 2€: text NIMA la 8845

SMS 5€: text ADOPT la 8835

Alte metode de susținere:

https://sanctuarnima.ro/implica-te/

Vă mulțumim tuturor celor care alegeți să fiți parte din această luptă. Fiecare gest contează. Fiecare inimă contează”, a scris Kola Kariola pe rețelele sociale.