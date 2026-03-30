O femeie complet surdă din Yate, un oraș de lângă Bristol, și-a schimbat viața radical cu ajutorul unui câine ghid. Labradorul special antrenat a ajutat-o să renunțe la aparatul auditiv noaptea, redându-i încrederea și sentimentul de siguranță.

Linda Smith s-a confruntat încă din jurul vârstei de 20 de ani cu o pierdere progresivă a auzului, însoțită de probleme de echilibru care uneori o făceau să cadă fără avertisment. În prezent, ea este complet surdă. Viața ei devenise tot mai dificilă, ajungând chiar să se izoleze. Ulterior, după ce organizația Hearing Dogs for Deaf People i-a oferit un labrador pe nume Toffe, viața ei s-a schimbat radical.

Patrupedul o poate avertiza în cazul unor sunete de urgențe, cum ar fi alarmele, astfel că Linda a reușit, după mulți ani, să renunțe la aparatele auditive și să „doarmă fără teamă”. Înainte de a-l avea pe Toffe, femeia purta aceste dispozitive în permanență, chiar și noaptea, pentru a fi mereu în gardă.

„Somnul meu era foarte fragmentat, pentru că mă incomodau și îmi apăsau”, a povestit ea pentru BBC.

I-a redat încrederea și sentimentul de siguranță

Activități simple, precum mersul la cumpărături sau la plimbare, deveniseră epuizante și stresante. Își amintește cum, într-un supermarket, cineva a fost nevoit să o împingă ușor pentru că nu auzise rugămintea de a se da la o parte. Momentul decisiv a fost atunci când nu a auzit când i-a explodat centrala.

„Tocmai mă pregăteam să plec la nunta unei prietene apropiate. Când mi-am pus aparatele auditive, abia atunci am auzit apa curgând”, a spus ea, continuând să povestească cum, în 2025, a cerut ajutor.

„În prima noapte cu el, mi-am scos aparatele auditive înainte de culcare și am dormit liniștită, știind că mă va avertiza dacă apare vreun pericol. M-a făcut mai fericită decât am fost de mult timp. Uneori mă întreb cum am trăit fără el”, a mai relatat Linda.

Penny Porter, reprezentantă a organizației, a subliniat că astfel de câini oferă nu doar sprijin practic, ci și companie constantă și o reconectare cu lumea din jur.

„Suntem extrem de mândri că am putut să o sprijinim pe Linda și să vedem cum îi cresc încrederea și independența alături de Toffee”, a spus ea.

