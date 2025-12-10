În ultima săptămână, echipele de intervenție ale ASPA București au acționat în mai multe zone ale Capitalei, cu accent pe periferie, unde abandonul câinilor rămâne o problemă constantă. De asemenea, autoritățile se confruntă și cu fenomenul migrației câinilor din localitățile limitrofe.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Principalele intervenții din Capitală

Sector 3

În zona Hils Republica, echipele ASPA au ridicat trei câini: doi masculi de aproximativ 5 ani și o femelă de 1 an.

Pe bd. Corneliu Coposu, polițiștii locali au găsit doi pui sugari abandonați. Aceștia au fost transportați de urgență la adăpost, evaluați și îngrijiți de echipa medicală, apoi preluați în sistem de foster și hrăniți la biberon la fiecare două ore.

Sector 4

În zona Berceni, au fost salvați șase pui de aproximativ 2,5 luni, abandonați fără mamă, semn clar de iresponsabilitate.

Din zona Dumitru Brumărescu, echipele ASPA au ridicat trei câini tranchilizați, inclusiv o femelă cu trei pui. Zona este cunoscută pentru câinii care se înmulțesc pe terenurile firmelor private.

De pe Drumul Jilavei, a fost preluat un câine adult de 11 ani. Deși avea microcip, stăpânul nu a putut fi contactat din cauza datelor neactualizate, fiind trimisă o înștiințare prin poștă.

Sector 6

În zona Decomar – Valea Cascadelor și Prelungirea Ghencea, au fost capturați doi câini prin tranchilizare, unul de aproximativ 1 an.

Un alt câine a fost găsit de un cetățean pe o stradă din sector și dus la spitalul veterinar pentru verificarea microcipului. Lipsa microcipului a dus la preluarea sa de către ASPA

Autoritățile reamintesc importanța microcipării și sterilizării câinilor pentru sănătatea și siguranța animalelor, dar și pentru respectarea legii. Abandonul animalelor constituie contravenție și se sancționează cu amenzi între 3.000 și 12.000 de lei.

În total, în cursul săptămânii trecute, echipele ASPA au capturat 41 de câini – 19 adulți și 22 de pui – care se află acum la adăpostul ASPA Mihăilești, unde primesc îngrijire medicală și sunt promovați spre adopție.