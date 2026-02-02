În fiecare zi, echipele ASPA București intervin pe domeniul public al Municipiului București pentru a prelua câinii fără stăpân, cu scopul de a asigura siguranța comunității și bunăstarea animalelor. Pentru iubitorii de animale, dar și pentru stăpânii care și-au pierdut câinele, este important să știe ce se întâmplă cu aceste suflete odată ajunse în grija autorităților.

Unde ajung câinii capturați de ASPA

Toți câinii ridicați sunt transportați exclusiv către adăposturile ASPA Bragadiru și ASPA Mihăilești. Odată ajunși aici, fiecare câine trece printr-o procedură clară și transparentă, menită să îi ofere cele mai bune șanse de a se întoarce acasă sau de a fi adoptat.

Verificarea microcipului și contactarea deținătorilor

Primul pas este verificarea microcipului.

Dacă animalul este microcipat și datele sunt înregistrate corect în RECS , proprietarul este contactat în maximum 24 de ore pentru revendicare.

În cazul în care numărul de telefon nu mai este valabil, ASPA trimite o înștiințare prin poștă la adresa existentă în baza de date.

Dacă microcipul există, dar nu este înregistrat în RECS , ASPA sesizează ANSVSA și Colegiul Medicilor Veterinari , fără excepție.

Fotografierea și publicarea câinilor pe Facebook

Indiferent dacă au sau nu microcip, toți câinii sunt fotografiați și publicați pe paginile de Facebook ale adăposturilor ASPA. Alături de poze, sunt oferite informații detaliate precum:

ziua și zona capturării;

codul unic al câinelui;

sexul, vârsta și talia;

eventuale afecțiuni medicale;

dacă animalul a fost accidentat, preluat cu sprijinul poliției sau dacă a avut microcip anterior.

Aceste informații sunt extrem de utile pentru stăpânii care își caută câinele pierdut.

Catalogul online ASPA – șansa la o nouă viață

După această etapă, câinii sunt încărcați în catalogul online ASPA, disponibil pe site-ul oficial, unde pot fi vizualizați în vederea adopției sau a preluării în foster.

Dacă v-ați pierdut câinele și acesta nu era microcipat, este esențial să verificați constant paginile de Facebook ale adăposturilor ASPA, începând chiar din ziua dispariției.

Cum poți adopta un câine din adăposturile ASPA

Pentru cei care își doresc să adopte, catalogul online pune la dispoziție filtre utile — vârstă, sex, talie, culoare — astfel încât să puteți găsi rapid cățelul care se potrivește stilului vostru de viață.

Adopția înseamnă salvarea unui animal și câștigarea unui prieten loial pe viață.

Nu poți adopta? Poți ajuta prin foster

Dacă adopția nu este o opțiune în acest moment, există alternativa fosterului — preluarea temporară a unui cățel, până când acesta își găsește o familie definitivă. Este un gest enorm de ajutor pentru câinii din adăposturi.

Înscrierea în programul de foster se face simplu, prin completarea formularului disponibil în secțiunea Foster de pe site-ul ASPA.