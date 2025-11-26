Câinii chiar sunt un antidot împotriva stresului. Cercetătorii au descoperit modul surprinzător în care animalele ne protejează sănătatea

Într-un sondaj realizat pe 3.000 de americani, peste o treime dintre respondenți au raportat că, în majoritatea zilelor, se simt „complet copleșiți” de stres. În același timp, un număr tot mai mare de cercetări documentează consecințele negative asupra sănătății ale nivelurilor mai ridicate de stres, care includ creșterea ratelor de cancer, boli de inimă, afecțiuni autoimune și chiar demență.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinii și sănătatea umană

Presupunând că viața oamenilor este puțin probabil să devină mai puțin stresantă în curând, sunt necesare modalități simple și eficiente de atenuare a acestor efecte. Aici pot ajuta câinii.

Cercetătorii de la Institutul pentru Conexiunea Om-Animal al Universității din Denver au studiat efectele pe care animalele de companie le au asupra oamenilor. Zeci de studii din ultimii 40 de ani au confirmat că animalele de companie îi ajută pe oameni să se simtă mai relaxați. Acest lucru ar explica fenomenul tot mai mare al oamenilor care se bazează pe câini pentru sarcinile zilnice. De asemenea, s-a demonstrat că proprietarii de câini au un risc de deces cu 24% mai mic și o șansă de patru ori mai mare de a supraviețui cel puțin un an după un atac de cord.

Un alt studiu pe care cercetătorii l-au realizat sugerează că, din punct de vedere biologic, câinii au un efect mult mai puternic asupra oamenilor decât credeau anterior. Iar această complexitate ar putea avea implicații pentru sănătatea umană.

Cum funcționează stresul

Răspunsul uman la stres este un set fin reglat și coordonat de diverse căi fiziologice. Studiile anterioare privind efectele câinilor asupra stresului oamenilor s-au concentrat doar pe o singură cale. Pentru noul studiu, experții au măsurat mai mulți indicatori biologici ai stării organismului sau biomarkeri de pe ambele căi principale de stres ale organismului. Așa au obținut o imagine completă a modului în care prezența unui câine afectează stresul în corpul uman.

Căile de stres pe care le-au măsurat sunt axa hipotalamo-hipofizo-adrenală sau HPA și axa simpatoadrenală medulară sau SAM .

Când o persoană trece printr-un eveniment stresant, axa SAM acționează rapid, declanșând un răspuns de tip „luptă sau fugi”, care include o creștere bruscă a nivelului de adrenalină, ducând la o explozie de energie ce ne ajută să facem față amenințărilor. Acest răspuns poate fi măsurat prin intermediul unei enzime numite alfa-amilază.

În același timp, dar puțin mai lent, axa HPA activează glandele suprarenale pentru a produce hormonul cortizol. Acest lucru poate ajuta o persoană să facă față amenințărilor care ar putea dura ore sau chiar zile. Dacă totul merge bine, când pericolul se termină, ambele axe se liniștesc, iar corpul revine la starea sa de calm.

Stresul contează pentru supraviețuirea umană

Deși stresul poate fi un sentiment inconfortabil, acesta a fost important pentru supraviețuirea umană. Strămoșii noștri vânători-culegători trebuiau să răspundă eficient la evenimente acute de stres, cum ar fi atacul unui animal. În astfel de cazuri, reacția excesivă putea fi la fel de ineficientă ca și reacția insuficientă. Rămânerea într-o zonă optimă de răspuns la stres a maximizat șansele de supraviețuire ale oamenilor.

După ce cortizolul este eliberat de glandele suprarenale, acesta ajunge, în cele din urmă, în salivă, transformându-l într -un biomarker ușor accesibil pentru urmărirea răspunsurilor. Din acest motiv, majoritatea cercetărilor efectuate asupra câinilor și stresului s-au concentrat exclusiv pe cortizolul salivar.

De exemplu, mai multe studii au descoperit că persoanele expuse unei situații stresante au un răspuns la cortizol mai scăzut dacă sunt cu un câine decât dacă sunt singure, chiar mai scăzut decât dacă sunt cu un prieten.

Impactul animalelor asupra oamenilor

Pentru cercetare, specialiștii au recrutat aproximativ 40 de proprietari de câini pentru a participa la un test de stres de laborator de 15 minute. Acesta a implicat vorbitul în public și calculele orale în fața unui grup de persoane inexpresive care se prezintă drept specialiști în comportament.

Participanții au fost repartizați aleatoriu să își aducă patrupedele cu ei în laborator sau să își lase câinii acasă. Oamenii de știință au măsurat cortizolul în probele de sânge prelevate înainte, imediat după și la aproximativ 45 de minute după test, ca biomarker al activității axei HPA. Și, spre deosebire de studiile anterioare, au măsurat și enzima alfa-amilază în aceleași probe de sânge, ca biomarker al axei SAM.

Cât de benefici sunt câinii

Așa cum era de așteptat, conform studiilor anterioare, persoanele care aveau câinele cu ele au prezentat vârfuri mai mici de cortizol. Dar s-a constatat, de asemenea, că persoanele care aveau câinele cu ele au experimentat un vârf clar al nivelului de alfa-amilază, în timp ce stăpânii fără câinele lor nu au prezentat aproape niciun răspuns.

Lipsa unui răspuns pare un lucru bun, dar, de fapt, poate fi un semn al unui răspuns dereglat la stres, adesea observat la persoanele care se confruntă cu răspunsuri la stres ridicat, stres cronic sau chiar PTSD. Această lipsă de răspuns este cauzată de stresul cronic sau copleșitor, care poate schimba modul în care sistemul nostru nervos răspunde la factorii de stres.

În schimb, participanții cu câinii lor au avut un răspuns mai echilibrat: cortizolul lor nu a crescut prea mult, dar alfa-amilaza lor s-a activat în continuare. Asta arată că au fost alerți și implicați pe tot parcursul testului, apoi au putut reveni la normal în 45 de minute. Cercetările noastre sugerează că tovarășii noștri canini ne mențin într-o zonă sănătoasă de răspuns la stres.