Câinii salvatori din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență au parte de antrenamente în condiții extreme pentru a face față oricărei situații din Munții Făgăraș.

În perioada 2–10 martie, pe Valea Capra, la baza vârfului Mușeteica, a avut loc Stagiul Național de Formare și Reconfirmare al Unităților Canine Salvamont, dedicat intervențiilor în avalanșă și în mediul natural.

La exercițiul din munci au participat toate cele 22 de unități canine operaționale din 17 județe, care au susținut examenul anual de reconfirmare a brevetului. În același timp, cinci noi echipe canine din Bistrița-Năsăud, Harghita, Hunedoara, Mureș și Neamț au obținut certificarea, contribuind la extinderea capacității de intervenție la nivel național.

Un moment important al stagiului a fost antrenamentul aero, desfășurat cu sprijinul unui elicopter Black Hawk aparținând Inspectoratul General de Aviație al MAI, în cadrul căruia echipele au exersat procedurile de transport și intervenție aeriană.

„Exercițiile s-au desfășurat în condiții reale de iarnă: multă zăpadă, temperaturi scăzute și avalanșe produse în primele zile ale stagiului. Aceste condiții au permis antrenarea echipelor pentru cea mai critică etapă a intervenției în caz de avalanșă – căutarea inițială cu câinele, moment în care rapiditatea localizării victimelor este vitală”, se arată într-o postare publicată pe Facebook de DSU.

Stagiul a fost organizat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, în colaborare cu Salvamont Argeș și Consiliul Județean Argeș.

În 2025, unitățile canine Salvamont au intervenit în 112 cazuri de persoane dispărute, reușind să găsească patru persoane în viață, în situații critice. Aceste date confirmă importanța echipelor canine din cadrul structurilor naționale de urgență.

