Zece căței au fost adoptați din adăposturile ASPA, în ciuda vremii ploioase care parcă nu trăgea pe nimeni să iasă. Blănoșii au avut însă noroc și și-au găsit familii permanente în urma evenimentelor organizate în weekend.

10 căței adoptați din adăposturile ASPA în weekend

Potrivit ASPA București, zece căței au fost adoptați în weekend – șase de la târgul de adopții organizat la Maxi Pet Mihai Bravu și patru direct din adăpostul ASPA Bragadiru.

„Ne bucură de fiecare dată nu doar adopțiile, ci și deschiderea oamenilor de a afla mai mult despre cățeii din adăposturi și despre cum pot contribui la binele lor.

Voluntarii ASPA și PROEDUS au fost, ca de fiecare dată, alături de căței și vizitatori, ajutând ca fiecare întâlnire să fie cât mai aproape de un „acasă”.

Dacă nu ați ajuns de această dată sau încă vă căutați prietenul potrivit, ne revedem pe 4 aprilie, la primul târg în aer liber de anul acesta, din Parcul Circului”, se arată în postarea publicată de ASPA București pe pagina de Facebook.

Citește și: