Târg de Adopții de pisici în București: Iubitorii de animale sunt așteptați să salveze felinele străzii

Iubitorii de animale sunt invitați să participe duminică, 29 martie, la un nou Târg de Adopții de Pisici, un eveniment dedicat celor care vor să ofere o șansă la o viață mai bună unor suflete salvate.

Târg de Adopții de Pisici în București

Evenimentul, ajuns la ediția a VI-a, este organizat de Ambasadorii Faptelor Bune și va avea loc la Paw Vet, în Sectorul 2, între orele 11:30 și 15:00.

La târg vor fi prezente pisici de toate vârstele, salvate și îngrijite, fiecare dintre ele fiind pregătită să plece acasă alături de o familie responsabilă. Organizatorii spun că fiecare animal are propria poveste, iar scopul evenimentului este să le ofere șansa la un nou început.

„Poate chiar tu ești omul pe care îl așteaptă”, transmit aceștia pe Facebook, încurajând vizitatorii să vină nu doar să privească, ci să interacționeze cu pisicile și să le cunoască pentru ca, la final, să decidă să ia una acasă.

Cei care intenționează să adopte sunt sfătuiți să vină pregătiți cu o cușcă de transport. În același timp, organizatorii subliniază că și cei care nu pot adopta pot ajuta și altfel – distribuirea informației pentru creșterea vizibilității evenimentului.

„Fiecare share înseamnă mai multă vizibilitate și șanse reale la o viață mai bună”, este mesajul transmis de voluntari.

