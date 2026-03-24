În urmă cu 4 luni, Madi a fost găsită zgribulită, sub un autoturism, speriată și doar un miracol a făcut ca viața să nu-i fie curmată de o mașină aflată în trafic. A fost salvată de un om cu suflet mare, care a aflat însă când a dus-o la veterinar, că suferea de o malformație din naștere. De atunci, fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire. Irina Lipănescu, salvatoarea ei, a povestit, în exclusivitate pentru Pets&Cats, despre progresele uimitoare făcute de Madi.

Cățelușa Madi surprinde pe toată lumea

Reporter: Cum e Madi acum?

Irina: A trecut o lună de când am luat-o pe Madi acasă. De când am salvat-o și până de curând, ea a stat într-un foster plătit. Am continuat în toată această perioadă ședințele de fizioterapie, iar în urma discuțiilor cu medicul fizioterapeut, am ajuns la concluzia că singura șansă să poată merge la un moment dat o are dacă lucrăm zilnic cu ea, nu săptămânal. Singura variantă ca ea să poată face mișcare zilnic și exerciții specifice era să o iau mai aproape de mine, ceea ce am și făcut.

Reporter: Ce progrese a înregistrat în tot acest timp?

Irina: O perioadă ne-am limitat la pereții casei, perioadă care a fost foarte dificilă. Madi este încă un pui, a făcut 7 luni de zile și are o energie debordantă. Are nevoie să se joace, să cunoască și să exploreze lumea. Însă între timp, a terminat și schema de vaccinare, are microcip și carnet de sănătate și analize la zi așa că am început să ieșim zilnic la plimbare, pe propriile picioare, ajutată de un ham și de niște botoșei care îi protejează lăbuțele. Deși echiparea ei nu e ușoară (arsenalul cuprinde: pampers, botoșei, ham pentru picioarele din spate, zgardă și lesă clasice), energie și veselia ei mă motivează și îmi dau putere. Deja știe când urmează să ieșim și se duce singură spre ușă. A primit și căruciorul cu care o pot plimba atunci când este nevoie să ne deplasăm mai mult și face senzație în tot orașul cu el. Este ca un cărucior pentru bebeluși, însă pentru animăluțe.

Reporter: Ce spun medicii? Cum a evoluat starea ei?

Irina: Deși în mod evident ea nu merge singură încă, eu tot sper că drumul acesta va avea o minune la capăt. Există motive să fim optimiști. Musculatura ei s-a dezvoltat, poate să stea în 4 lăbuțe atunci când mănâncă sau bea apă, iar la plimbare se mișcă din ce în ce mai bine. Planul este să mai continuăm ședințele de fizioterapie, să facem cât mai multă mișcare, să iasă cât mai mult la plimbare pentru ca piciorușele sale să învețe să stea în poziția corectă și astfel să îi modificăm postura.

Reporter: Ce ai învățat tu de la Madi?

Irina: În cele 4 luni de când am cunoscut-o, Madi a crescut mult față de când am găsit-o, este la fel de frumoasă și de iubăreață, dornică de atât de multă dragoste. Este foarte fericită când oamenii se opresc să se joace cu ea și desigur, alți patrupezi. Nu există om să intre în vorbă cu noi și să nu îi transmită un gând bun. Înduioșează cu privirea și energia ei! În toată perioada de când ne cunoaștem, Madi nu a făcut decât să mă înduioșeze cu firea ei. Mă doare că a avut ghinionul de a se naște astfel, însă mă alină faptul că este în siguranță și că primește, în limita posibilităților mele, îngrijirea necesară.

Reporter: Știu că toți oamenii care vor să contribuie la refacerea lui Madi o pot face. De ce aveți nevoie acum?

Irina: Poate cea mai mare problemă a noastră este incontinența ei, care face ca îngrijirea să fie mult mai dificilă, la fel ca spațiul în care ea stă. Nevoile nu sunt mari, însă cu o rutină riguroasă lucrurile pot fi gestionate. Nu trebuie să ne lipsească păturile absorbante, șervețele de toate tipurile, pamperșii de câine, probioticele și mai nou, botoșeii pentru afară! Avem încă multe întrebări, nelămuriri și primim oricând sfaturi. La fel, răspundem cu drag, din experiența noastră, celor care au nevoie de ghidare în îngrijirea unui animăluț cu dizabilități.

Cine doreste sa o ajute pe Madi sa continue sa progreseze, poate contribui aici: RO54REVO0000170973228824

