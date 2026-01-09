Regatul Unit și China lucrează la acorduri care să permită exportul de hrană pentru pisici și câini din Marea Britanie pe piața chineză, pentru prima dată, potrivit Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra).

În noiembrie, Administrația Generală a Vămilor din China (GACC) a anunțat că importurile de hrană pentru animale din UK și Irlanda de Nord sunt permise, cu condiția respectării cerințelor de inspecție și carantină, notează GlobalPETS.

Ce produse sunt acceptate

Documentul publicat de autoritățile chineze specifică faptul că hrana uscată și conservată, precum și gustările și jucăriile de mestecat, sunt acceptate dacă sunt înregistrate legal și aprobate de Defra, respectă un sistem de management al igienei bazat pe principiile HACCP și sunt înregistrate la vama chineză.

Reprezentanții britanici subliniază că mai rămâne de stabilit detaliile privind certificarea sanitară pentru export, care să fie acceptată de ambele părți. Până acum, aranjamentul comercial nu a dus încă la exporturi efective între cele două țări.

Restricții și cerințe suplimentare

China interzice importul hranei pentru animale care conține ingrediente provenite de la rumegătoare sau mamifere acvatice, cu excepția cazului în care se folosesc lapte sau produse lactate. De asemenea, sunt interzise produsele realizate din animale vânate ilegal sau care au murit din cauza unor boli.

Materiile prime trebuie să treacă prin teste de siguranță și igienă efectuate de Defra. Pentru materiile prime de origine animală provenite din afara UK, China solicită aceleași standarde de siguranță și carantină.

GACC impune reguli stricte privind producția și procesarea, cum ar fi sterilizarea hranei conservate, supravegherea zilnică a proceselor și cerințe pentru ambalare, etichetare, depozitare și transport – inclusiv folosirea materialelor noi, curate și sigilate corespunzător.

Potențialul pieței chineze

Secretarul de Stat pentru Afaceri și Comerț al Marii Britanii, Peter Kyle, a vizitat China în septembrie pentru a negocia accesul pe șapte segmente de piață, cu obiectivul de a genera peste 1 miliard de lire sterline în următorii cinci ani. Hrana pentru animale a făcut parte din protocolul semnat de cele două țări, alături de alte produse precum homari vii sau material seminal porcin.

În ciuda progreselor recente, Defra subliniază că Marea Britanie colaborează cu China pentru a obține acces pe piața hranei pentru animale de peste 5 ani.

Asociația britanică a industriei de pet food, UK Pet Food, consideră că acordul reprezintă un „pas important și pozitiv”, dar este dezamăgitor faptul că protocolul actual definește „hrana pentru animale” doar ca produse pentru pisici și câini. Asociația colaborează cu Defra pentru a negocia un protocol separat care să permită, în viitor, exportul hranei pentru animale mici și specii acvatice.

Perspective de export

Datele Biroului de Statistică Națională arată că China se situează pe locul șase în topul piețelor de export pentru UK, cu valori de 28,8 miliarde de lire sterline în ultimele patru trimestre încheiate în T1 2025, reprezentând 3,3% din totalul exporturilor britanice.

Noile piețe propuse vor contribui la diversificarea comerțului dintre cele două țări. Până la finalul T2 2025, exporturile din UK către China erau dominate de mașini, urmate de petrol brut, produse farmaceutice și medicale, generatoare mecanice și metale și deșeuri metalice.