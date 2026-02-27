Chiar dacă ți se pare că felina ta are tot ce și-ar putea dori, este liniștită, iubită și îngrijită, află că de multe ori se plictisește, dar experții vin să te ajute și să îți explice cum îi poți face viața mai interesantă pisicii tale.

Cum îi poți face viața mai interesantă pisicii tale

Când felinele nu au suficientă stimulare mentală și fizică, aceasta tinde să se plictisească sau chiar să se streseze. Experții în comportamentul felin vin cu sfaturi importante contra acestor sentimente neplăcute.

Termenul de enrichment reprezintă totalitatea activităților care stimulează mental și fizic și care permit pisicilor să își practice instinctele naturale precum vânătoarea, urmărirea, săriturile sau explorarea. Acest tip de stimulare îi îmbunătățește considerabil stilul de viață felinei.

Printre modurile de stimulare pe care le poți adăuga în viața pisicii tale se numără joaca și antrenamentele. Dresajul, contrar credințelor populare, nu este destinat exclusiv câinilor. Și pisicile pot învăța trucuri simple, precum „șezi” sau „bate palma”, folosind clicker-ul sau recompensele. Aceste antrenamente stimulează creierul și ajută la creșterea legăturii afective cu stăpânul.

Un alt truc este folosirea de puzzle-uri alimentare. Jucăriile care eliberează recompense atunci când pisica le utilizează o fac pe aceasta să gândească mai mult și să depună eforturi pentru mâncare, lucru ce o ajută în ceea ce privește instinctul de vânătoare.

Nici plimbările în lesă nu sunt doar pentru câini. Și pisicile pot fi scoase astfel în aer liber. Această nouă activitate o poate ajuta pe felina ta să descopere o lume complet nouă, să experimenteze locuri, mirosuri și priveliști diferite, potrivit petmed.com.

De asemenea, oferă-i ocazia pisicii tale să simtă mirosuri noi, stimularea olfactivă fiind esențială pentru aceste animale. Folosește jucării cu mirosuri diferite, iar astfel îi vei menține curiozitatea mereu la cote mari.

Nu abuza de opțiuni pentru că, deși multitudinea de activități pentru pisici poate părea atrăgătoare, prea multe pot fi copleșitoare. Experții recomandă încercarea câtorva idei pentru a vedea ce i se potrivește pisicii tale și, periodic, introdu trucuri noi. Astfel, pisica ta cu siguranță nu se va plictisi niciodată.

