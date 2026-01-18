Cum recunoști stresul la animalele de companie: Semnele pe care nu trebuie să le ignori și cum le poți ajuta

La fel ca și oamenii, animalele de companie pot resimți stresul, lucru ce duce la creșterea nivelului de cortizol, ritmul cardiac și tensiunea arterială și poate slăbi sistemul imunitar. Astfel, este bine să știm cum putem să ne ferim prietenii blănoși de momentele dificile.

Cum recunoști stresul la animalele de companie

Partea bună este că bănoșii știu cum să își exprime sentimentele prin limbajul corpului, în ciuda faptului că nu pot vorbi la fel ca noi. Ce este cu adevărat important este ca oamenii să învețe să recunoască aceste semne că ceva nu este în regulă cu animalul de companie. Acest lucru poate face o reală diferență în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalului.

Dr. Audra Jones, profesor asistent clinician la campusul de Educație Veterinară, Cercetare și Informare din Canyon explică cele mai frecvente cauze ale stresului și modul în care stăpânii pot recunoaște și trata aceste perioade stresante ale animalului. Printre situațiile neplăcute pentru animal se numără vizitele la veterinar, călătoriile cu mașina, mutările și aducerea unor noi animale de companie în casă.

„Animalele de companie pot asocia vizitele la veterinar cu stresul legat de durerea injecțiilor sau a tratamentelor sau chiar de mirosurile altor animale aflate în același spațiu cu ele. În timp ce plimbările cu mașina sunt plăcute pentru unele animale de companie, altele pot avea reacții foarte diferite din cauza, în parte, răului de mișcare, a experiențelor negative din trecut și a imaginilor și sunetelor nefamiliare.

Pisicile și câinii sunt teritoriali prin natura lor și le place să fie în locuri care le sunt familiare. Animalelor de companie nu le place nici să împartă spațiul cu un alt animal care le-ar putea amenința mediul și pacea”, declarată Dr. Jones, conform phys.org.

Semnele care te avertizează că animalul nu se simte bine

Primele semne ale unui animal de companie stresat sunt căscatul sau lingerea nasului sau a buzelor, ambele semne precoce ale unui factor de disconfort. În situații mai grave, atât câinii cât și pisicile pot pur și simplu îngheța sau tremura de frică. Unele animale își pot băga coada între picioare și să își coboare corpul cât mai aproape de pământ. În acest fel ele încearcă să se „ascundă” de pericol și de stres.

Când astfel de lucruri se întâmplă, stăpânii ar trebuie să fie calmi, răbdători și să încerce să liniștească animalul. Când un câine mârâie, nu este deloc recomandat să ne apropiem de el, căci acesta deja se află în starea de luptă și poate ataca în orice moment.

„Dacă știți că animalul dvs. de companie este stresat de plimbările cu mașina sau de vizitele la veterinar, întrebați-l pe medicul veterinar despre prescrierea unui tratament anti-anxietate. Aceste rețete sunt adaptate fiecărui pacient în parte și au un profil de siguranță excelent. Ele pot face experiențele stresante mult mai plăcute pentru animalele de companie și pentru toți ceilalți implicați”, mai explică Dr. Jones.

Pentru pisici sunt foarte utilizate și eficiente substanțele ce conțin feromoni. Această substanță le ajută pe feline să se simtă în siguranță, astfel că puțin miros plăcut pentru ele poate face o călătorie în cușcă să fie liniștită.

