Sigur ai observat că, atunci când este frig, câinele tău bea mai puțină apă. Te-ai întrebat de ce, dar nu ai găsit răspunsul. Acum specialiștii explică fenomenul și îți spun și ce se faci pentru a remedia acest lucru.

De ce câinele bea mai puțină apă atunci când este frig

Experții de la Forthglade au explicat de ce câinele tău poate bea mai puțină apă iarna și cum îl poți încuraja să bea mai multă pentru a se menține hidratat, indiferent de sezon, potrivit dogstodaymagazine.co.uk.

„Pe parcursul lunilor mai reci, este complet normal ca și câinii să bea mai puțină apă. Pe măsură ce temperaturile scad, corpurile lor conservă umezeala mai eficient. Gâfâie mai puțin și nu transpiră la fel de mult, ceea ce înseamnă că pierd mult mai puține lichide decât vara”, a explicat veterinarul James Greenwood.

El a mai spus că nevoia de sete poate fi mai puțin urgentă iarna decât vara. Astfel de schimbări, în funcție de sezon, sunt de așteptat, însă aerul rece poate afecta nivelul de hidratare al animalului. Trebuie deci să îl ajuți să își regleze temperatura corpului și să îi menții sistemul digestiv în funcțiune, indiferent de sezon.

Primul sfat este să îi oferiți apă animalului la temperatura camerei. În timp ce oamenilor li se pare mai atrăgătoare ideea de apă rece, câinii ar putea avea nevoie de apă chiar puțin călduță, pentru a încuraja rehidratarea. Îi poți oferi animalului și hrană umedă, ce conține mai multă apă decât hrana uscată. Aceasta reprezintă o alternativă foarte bună în sezonul rece, când câinele nu simte atât de mult senzația de sete.

Cum îți poți hidrata animalul în sezonul rece

Un truc eficient este plasarea mai multor boluri cu apă prin casă. Indiferent de locul preferat, animalul va avea apă la discreție și va fi mai atras să bea. De asemenea, poți folosi jocuri interesante pentru a-l face pe câinele tău să pară mai distractivă și mai atractivă. Încearcă, de exemplu, să aduci în casă o mică fântână pentru animale. Apa în mișcare poate stimula setea câinelui tău.

În cazul în care animalul manifestă un dezinteres total față de apă, un sfat bun este să consulți un veterinar care să te îndrume spre cea mai potrivită variantă de hidratare în sezonul rece.

