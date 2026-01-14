Salvatorii de animale atrag atenția asupra unui fenomen îngrijorător: animalele de companie sunt mult mai predispuse să dispară atunci când rutina zilnică este perturbată. Fie că vorbim despre focuri de artificii, musafiri, zgomot excesiv sau simple scăpări de supraveghere, toate acestea pot crea contexte periculoase pentru câini și pisici.

Organizația No More Tears Animal Rescue avertizează că acest tipar se repetă pe tot parcursul anului, nu doar în perioadele de sărbători, așa cum mulți proprietari tind să creadă, notează The Citizen.

Schimbările de rutină cresc riscul ca animalele să fugă de acasă

Voluntara Clarisse Kruger explică faptul că echipele de salvare observă constant o creștere a cazurilor de animale dispărute în perioadele agitate, când nivelul de zgomot și activitatea din gospodării cresc.

„Mulți oameni asociază dispariția animalelor cu luna decembrie, însă realitatea este că același risc apare ori de câte ori rutina se schimbă”, spune Kruger.

Focurile de artificii, vizitatorii necunoscuți sau porțile lăsate deschise sunt suficiente pentru ca un animal speriat să profite de o clipă de neatenție și să fugă.

Zgomotul și agitația afectează rapid animalele

Potrivit organizației, rapoartele despre animale pierdute încep să crească încă de la jumătatea lunii noiembrie, un semn clar al cât de repede reacționează animalele la stres și zgomot.

În aceste perioade, salvatorii sunt adesea copleșiți de apelurile proprietarilor disperați care își caută câinii sau pisicile dispărute.

Abandonul, o problemă dureroasă în perioadele aglomerate

Pe lângă animalele pierdute, echipele de salvare se confruntă și cu un număr mai mare de animale abandonate intenționat.

„Din păcate, perioadele aglomerate aduc și mai mulți oameni care vor să scape de animalele lor. Este extrem de greu atât pentru animale, cât și pentru voluntarii care încearcă să le ajute”, explică Kruger.

Acest lucru pune o presiune emoțională uriașă pe toți cei implicați în salvare.

De ce fug animalele: frica este principalul factor

Printre principalele cauze ale dispariției animalelor de companie se numără:

focurile de artificii și zgomotele puternice

supravegherea de către persoane care nu cunosc comportamentul animalului

porți și uși lăsate deschise

manipularea animalelor de către vizitatori necunoscuți

În panică, animalele încearcă să scape, uneori rănindu-se grav.

„Vedem cazuri de dinți rupți de la rosul porților, răni provocate de garduri sau traume care persistă mult timp după incident. Multe animale fug pur și simplu din frică, căutând un loc sigur”, spune Kruger.

Pericolele la care sunt expuse animalele pierdute

Odată ajuns pe stradă, un animal de companie se confruntă cu numeroase riscuri:

accidente rutiere

răni provocate de sârme, garduri sau obiecte periculoase

atacuri ale altor animale

dispariții definitive, fără a mai fi găsite vreodată

Chiar și animalele recuperate pot rămâne cu traume emoționale pe termen lung.

Microciparea poate face diferența între pierdere și regăsire

Numărul mare de animale pierdute și abandonate pune o presiune enormă pe organizațiile de salvare. Costurile veterinare cresc, în timp ce donațiile scad, iar adăposturile se umplu rapid.

„Una dintre cele mai dificile situații este să găsim un animal fără microcip, fără zgardă și fără nicio posibilitate de a-i identifica familia”, spune Kruger. „Fiecare oră care trece reduce șansele de reunire.”

Cum poți preveni dispariția animalului tău

Pentru a reduce riscul ca animalele de companie să se piardă, salvatorii recomandă:

ținerea animalelor în interior în perioadele agitate

verificarea atentă a porților și gardurilor

supravegherea constantă a animalelor

microciparea și folosirea unei zgărzi cu date de contact