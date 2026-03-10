Apar detalii șocante despre câștigătorul Crufts 2026, Lee Cox, proprietarul lui Bruin, despre care se spune că și-ar fi ținut câinii campioni în canise murdare. Mai mult, el ar fi fost condamnat pentru cruzime față de animale în urmă cu două decenii.

Proprietarul lui Bruin, câștigătorul Crufts 2026, condamnat pentru cruzime față de animale

Potrivit detaliilor publicate de The Sun, citând procurori, Cox avea în 2001 un partener de afaceri pe nume Roger Stone. Aceștia dețineau un Cocker Spaniel în vârstă de 10 ani, numit Adam. Câinele s-ar fi îmbolnăvit, fiind ținut de cei doi timp îndelungat cu o infecție cronică a urechii. Afecțiunea a dus la îndepărtarea chirurgicală a urechii interne a câinelui.

Mai mult, au fost descoperiți mai mulți câini răniți ținuți în padocuri insalubre și murdare la canisa Kaston Kennels din Somerset. Instanța i-a găsit vinovați pe Cox și pe partenerul său Roger Stone, însă nu li s-a interzis să mai dețină animale. Au fost însă condamnați cu suspendare și obligați să plătească 5.000 de lire sterline pentru cheltuielile de judecată cu RSPCA.

Reacții după aflarea adevărului

Odată cu dezvăluirea trecutului lui Cox, alți participanți la Crufts și iubitori de animale au reacționat dur: „Este de necrezut că Crufts a putut permite așa ceva. Își bate joc de spectacolul, considerat apogeul pentru toți iubitorii de câini din Marea Britanie”, „Lee are o condamnare pentru cruzime față de animale și este acum câștigător al premiului «Cel mai bun din expoziție» la Crufts. Lumea a înnebunit oficial”, sunt câteva păreri, potrivit The Sun.

Totuși, The Kennel Club, organizația care administrează Crufts, a subliniat că incidentul este vechi de peste două decenii și că, între timp, Cox ar fi avut un istoric fără alte probleme în lumea expozițiilor canine.

