Dispărută în noaptea de Revelion și găsită după cinci ani, la 1.600 km distanță de casă. Povestea incredibilă a cățelușei Bella, întoarsă la stăpânii ei printr-un miracol

În ajunul Anului Nou din 2020, cățelușa Bella a dispărut dintr-o suburbie la nord de Houston, Texas (SUA). Animalul locuia într-o curte împrejmuită, purta cu mândrie zgarda de identificare, dar a dispărut brusc după o noapte ploioasă și rece. Când stăpânii ei au descoperit că dispăruse, au pus pliante, pancarte, au mers din ușă în ușă, dar și-au pierdut speranța odată cu trecerea timpului.

Cățelușa Bella – pierdută în 2020, regăsită în 2025

Decembrie 2025 a marcat cinci ani de când Bella a dispărut din căminul ei iubit. Asta până când un singur apel telefonic a transformat durerea într-o mare bucurie, scrie Wifr.

„Bella a fost adusă la Serviciile pentru Animale din Comitatul Winnebago, la fel ca mii de animale de companie pe an, ca animal vagabond”, a declarat Amber Pinnon, coordonatorul de adopții și voluntariat la Serviciile pentru Animale din Comitatul Winnebago (WCAS).

Microcipul a elucidat cazul

Dar Bella era o cățelușă rătăcită. Cumva, patrupeda a reușit să ajungă din statul Lone Star în Prairie, o distanță de peste 1.600 de kilometri între cele două. Iar Bella este o chihuahua de talie mică. WCAS și Care for Pets au descoperit că animalul provine, de fapt, din Houston prin intermediul microcipului ei. Fără acest dispozitiv, nu se știe dacă ar mai fi fost găsită vreodată.

„Am descoperit că există o mulțime de cipuri care nu sunt înregistrate sau actualizate”, a explicat Pinnon.

Reacția stăpânilor

A fost un moment foarte emoționant pentru familia Bellei când a primit apelul telefonic, la care nu se aștepta niciodată. „Cred că a fost mai degrabă o reacție de genul: «E o înșelătorie? Ce se întâmplă? Suntem siguri că ea este?»”, a spus Stephanie Hicks, directoarea executivă de la Care for Pets.

Din cauza numeroaselor dificultăți, familia Bellei nu a reușit să-și recupereze animalul până în nordul statului Illinois. WCAS a decis să organizeze o campanie de rugăciune – „Ave Maria pentru îngrijirea animalelor de companie”.

Cu puterea comunității, au reușit să strângă suficiente fonduri pentru a o aduce pe Bella înapoi în brațele stăpânilor ei. De asemenea, au găsit un voluntar care să o transporte pe cățelușă acasă.

Bella a ajuns acasă la începutul anului 2026

Din 3 ianuarie 2026, Bella este acasă, teafără și nevătămată: „A fost un moment foarte emoționant pentru toată lumea. Chiar și când m-a văzut prima dată, se vedea clar că încă mă recunoștea puțin”, a spus Sergio Torres, stăpânul ei. „Era foarte atașată de fiul meu cel mare și, când l-a văzut, i-a întins lăbuța”. Deși experții spun că este greu de explicat cum a ajuns Bella de la Houston la Rockford, familia este pur și simplu fericită că s-a întors acasă.

WCAS și Care for Pets spun că această poveste este un exemplu clar al motivului pentru care stăpânii ar trebui să își microcipeze animalele.