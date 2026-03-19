Un cuplu de americani s-a asigurat că animalul de companie va rămâne parte din viața lor pentru totdeauna. Randy și Alexandra Eckhart din Colorado plănuiau să se căsătorească în New Mexico, în noiembrie 2025. Însă un viscol puternic a adus câțiva metri de zăpadă asupra statului, dându-le peste cap planurile. Cam în aceeași perioadă, medicii veterinari au descoperit două tumori mari la cățelușa lor, Bella Rose.

Randy și Alexandra Eckhart au renunțat la nunta lor din New Mexico cu una la o clinică veterinară din Colorado, astfel încât cățelușa lor, Bella Rose, să poată participa. După ce a fost diagnosticată cu cancer în fază terminală, cuplul a decis să se căsătorească chiar acolo pentru a nu o lăsa singură. Datorită legilor locale, Bella Rose a și semnat certificatul cu lăbuța.

Într-un interviu pentru KMGH, cuplul a declarat că avea o programare la veterinar cu câteva zile înainte de plecarea în New Mexico. După ce a primit diagnosticul Bellei Rose și a aflat că aceasta era în fază terminală, familia Eckhart și-a schimbat planurile. În schimb, Randy și Alexandra au ales să se căsătorească în clinica veterinară, pentru ca animalul lor de companie să fie martor la nuntă.

„Am cam glumit pe seama asta cu o zi înainte la veterinar, iar el a zis: «Dumnezeule, ar fi minunat dacă ați face nunta aici»”, a declarat Randy pentru KMGH. „Ne-am uitat amândoi unul la altul și am spus: «Haide să facem asta, ca să știm sigur că Bella poate semna certificatul»”.

Ultimul cadou pentru cățelușa lor

Deoarece legea din Colorado permite cuplurilor să își oficializeze singure nunțile (nu sunt obligate să aibă un ofițer de stare civilă sau martori la ceremonie), Bella Rose a putut semna certificatul de căsătorie al stăpânilor ei. Fotografiile de la ceremonie o arată pe cățelușă ștampilând actele cu lăbuța.

Animalul de companie a murit la scurt timp după nuntă, așa că faptul că a jucat un rol vital în marea zi este o consolare pentru oamenii care au iubit-o cel mai mult. Chiar dacă Bella Rose continuă să trăiască prin dragostea familiei Eckhart, a lăsat în urmă o casă „goală”, a declarat Alexandra.

Ulterior, cuplul a primit un nou câine pentru a umple golul lăsat de Bella Rose. Și teckelul cu păr lung face exact asta. „Unele lucruri pe care le face mă împing să cred că Bella l-a trimis”, a adăugat Alexandra.