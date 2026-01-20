Drama unei supraviețuitoare a tragediei feroviare din Spania: cu sora în stare gravă, Ana imploră ajutor pentru câinele dispărut: „Dacă nu pot face nimic pentru ea, măcar sper să-l pot găsi pe Boro”

O supraviețuitoare din trenul Iryo deraiat în Adamuz (Spania), a cărei soră este la Terapie Intensivă, cere ajutor pentru a-și găsi câinele Boro, care călătorea cu ele.

Câinele Anei este dat dispărut după tragedia feroviară

În tragedia feroviară din Adamuz (Córdoba) au murit 41 de oameni, sunt sute de răniți, unii fiind la ATI. Printre aceștia se numără o fetiță de șase ani, singura supraviețuitoare din familia sa, și tatăl unui jucător al echipei Getafe. La aceste povești se adaugă și cea a Anei, o supraviețuitoare care călătorea în trenul Iryo implicat în accident, a cărei soră însărcinată este la Terapie Intensivă, iar câinele Boro e dat dispărut, notează El Mundo.

Tânăra, care lucrează în Madrid și se întorcea cu sora și cumnatul ei după ce au petrecut câteva zile cu familia în Málaga, a făcut un apel public pentru găsirea câinelui, care se pare că a scăpat teafăr din accident.

„Dacă nu pot face nimic pentru ea, măcar sper să-l pot găsi pe Boro”, a spus Ana, adăugând că acesta este membru al familiei și locuiește cu ea de șapte ani.

Povestea ei a împărțit internetul în două tabere

Cazul a emoționat rețelele sociale și a stârnit opinii contradictorii: unii empatizează cu familia și cer ajutor, în timp ce alții sunt indignați că eforturile se concentrează pe găsirea unui animal în mijlocul unui dezastru.

Însă Ana nu ține cont de răutăți. A primit mai multe piste despre unde s-ar putea afla câinele ei. Unii chiar au susținut că a fost găsit și că se află în casa unor localnici. Cu toate acestea, familia a negat aceste afirmații și susține că încă îl caută pe Boro.

Boro este un metis de mărime medie, pe jumătate câine de apă spaniol, care purta o zgardă albastră în momentul dispariției: “Dacă cineva îl vede și se apropie de el, ar trebui să o facă foarte încet, pentru că probabil va fugi. De obicei, nu se apropie de oameni”, avertizează ea.

Conform autorităților, animalul ar fi fost văzut în viață, rătăcind în zona accidentului feroviar. Însă este nevoie de permisiunea Ministerului Afacerilor Interne pentru ca o echipă specializată în găsirea animalelor să intervină. Potrivit acestora, „lipsa autorizației de acces din partea salvatorilor specializați împiedică intervenția care ar putea fi crucială pentru salvarea animalelor”.

