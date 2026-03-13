Recent, echipa Protecția Animalelor Ilfov a avut parte de o experiență emoționantă la sediul OLX România, unde proiectul Edu Pet a adus în prim-plan poveștile cățeilor aflați în adăposturi și importanța implicării fiecăruia dintre noi în protecția animalelor.

Alături de echipă, au fost și două cățelușe speciale: Mara și Mihaela, care trăiesc în adăpost încă de când aveau doar două luni. Crescând în spatele gratiilor, acestea tremură de fiecare dată când pășesc afară, chiar dacă nimeni nu le-a făcut vreodată rău. Reacția lor arată cât de profund lasă urme viața în adăpost asupra sufletului unui câine.

„Vizita de astăzi și această postare își propun să le aducă acestor căței familii responsabile. Sunt sănătoase, iubitoare și extrem de cuminți”, transmit reprezentanții Protecției Animalelor Ilfov.

Ce înseamnă Edu Pet

Edu Pet este o inițiativă de educație pentru animale, gândită ca o „Ora cu și pentru animale”, adaptată mediului corporativ. În doar o oră, angajații OLX au aflat mai multe despre:

adopție și găsirea familiilor potrivite pentru animale

legislația în domeniul protecției animalelor

situația reală din străzi și adăposturi, inclusiv cazuri recente extrem de triste precum Suraia sau Uzunu

sterilizare, microcipare și educația animalelor

animale sălbatice și nevoia de protejare a acestora

voluntariat și implicarea activă a fiecăruia dintre noi

Acest proiect este un mod concret de a sensibiliza angajații companiilor față de nevoile animalelor. Echipa OLX a confirmat că astfel de sesiuni cresc și productivitatea, pe lângă satisfacția personală de a contribui la o cauză bună.

Impactul concret al Edu Pet

Datorită unui proiect comun între OLX și organizațiile pentru protecția animalelor, platforma a introdus câmpul microcip la anunțurile de vânzare câini. Rezultatul? Numărul de anunțuri de vânzare a câinilor a scăzut cu peste 70%, ceea ce demonstrează că educația și reglementarea pot avea efecte imediate și vizibile asupra protecției animalelor.

De ce să te implici

Fiecare vizită la un adăpost, fiecare oră petrecută în proiecte precum Edu Pet și fiecare anunț responsabil de adopție sau vânzare contează. Implicarea fiecăruia dintre noi poate transforma destinul unor animale care altfel ar rămâne anonime, în spatele gratiilor.

Prin Edu Pet, OLX România și Protecția Animalelor Ilfov arată că responsabilitatea față de animale poate începe cu o simplă oră și poate avea un impact pe termen lung: cățeluși fericiți, familii responsabile și o comunitate mai conștientă.