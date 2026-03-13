Proiectul de terapie asistată de animale pentru persoane cu dizabilități a fost demarat printr-o primă întâlnire la Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual. Inițiativa, intitulată „Healing with Paws”, este susținută de TELUS Digital, prin programul TELUS Digital Romania Community Board.

Prima întâlnire din proiectul de terapie asistată de animale pentru persoane cu dizabilități

Prima vizită din cadrul proiectului „Healing with Paws” a avut loc la Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, unde vor fi organizate întâlnirile dedicate beneficiarilor. Printre aceștia se numără persoane care au nevoie de sprijin, răbdare și experiențe pozitive care să îi ajute din punct de vedere psihic și emoțional.

Câinii implicați în activitățile de terapie – descriși de organizatori drept „terapeuții cu codițe” – au fost primiți cu entuziasm și deschidere de participanți, potriviți unei postări de pe Facebook a inițiatorilor. Terapia asistată de animale este tot mai des folosită în programe dedicate persoanelor cu dizabilități sau celor care au nevoie de sprijin emoțional.

Studiile arată că interacțiunea cu animalele poate reduce stresul, poate îmbunătăți starea de spirit și poate stimula comunicarea și socializarea.

Inițiatorii proiectului spun că „Healing with Paws” își propune să creeze astfel de experiențe pozitive prin întâlniri regulate, în care participanții să petreacă timp alături de câinii de terapie în vederea îmbunătățirii stării generale.

