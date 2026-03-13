Articole / Reportaje

Vindecare prin animale: Prima întâlnire din proiectul de terapie asistată pentru persoane cu dizabilități (FOTO)

Raluca Alexe 13 martie 0 comentarii
câini și persoane cu dizabilități sursa foto: Facebook / Terapie Si Activitati Asistate De Animale Bucuresti

Proiectul de terapie asistată de animale pentru persoane cu dizabilități a fost demarat printr-o primă întâlnire la Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual. Inițiativa, intitulată „Healing with Paws”, este susținută de TELUS Digital, prin programul TELUS Digital Romania Community Board.

Prima întâlnire din proiectul de terapie asistată de animale pentru persoane cu dizabilități

Prima vizită din cadrul proiectului „Healing with Paws” a avut loc la Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, unde vor fi organizate întâlnirile dedicate beneficiarilor. Printre aceștia se numără persoane care au nevoie de sprijin, răbdare și experiențe pozitive care să îi ajute din punct de vedere psihic și emoțional.

Câinii implicați în activitățile de terapie – descriși de organizatori drept „terapeuții cu codițe” – au fost primiți cu entuziasm și deschidere de participanți, potriviți unei postări de pe Facebook a inițiatorilor. Terapia asistată de animale este tot mai des folosită în programe dedicate persoanelor cu dizabilități sau celor care au nevoie de sprijin emoțional.

Studiile arată că interacțiunea cu animalele poate reduce stresul, poate îmbunătăți starea de spirit și poate stimula comunicarea și socializarea.

Inițiatorii proiectului spun că „Healing with Paws” își propune să creeze astfel de experiențe pozitive prin întâlniri regulate, în care participanții să petreacă timp alături de câinii de terapie în vederea îmbunătățirii stării generale.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: Facebook / Terapie Si Activitati Asistate De Animale Bucuresti

