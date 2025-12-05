Datele istorice despre cheltuielile americanilor pentru hrana și îngrijirea animalelor arată o creștere constantă a prețurilor în ultimele decenii — atât la nivel de producător, cât și în retail. Surse precum Bureau of Labor Statistics, analizele PetBusinessProfessor.com și graficele FRED scot în evidență același lucru: prețurile pentru hrana de câini și pisici urcă de peste 40 de ani, fără perioade reale de scădere.

Creșteri constante, indiferent de context

Analizele arată că piața hranei pentru animale este surprinzător de rezistentă, chiar și în vremuri de recesiune. Umanizarea animalelor — faptul că proprietarii sunt tot mai dispuși să investească în calitate — a menținut cheltuielile pe un trend ascendent, notează Pet Food Industry.

Comparând ultimele patru decenii, atât indicele prețurilor producătorilor (PPI), cât și indicele prețurilor de consum (CPI) au urmat aceeași direcție: creșteri continue, influențate de momente cheie precum recesiuni, criza melaminei, sau blocajele din lanțurile de aprovizionare din perioada pandemiei.

Diferența dintre PPI și CPI: costuri mai mari pentru producători

Un aspect relevant este evoluția PPI vs. CPI după 2018:

2018–2025: prețurile la raft au crescut cu aprox. 27% , în timp ce costurile de producție au urcat cu circa 34% .

Factorii principali: costuri mai mari la energie, ambalaje, proteine animale, cereale și forță de muncă.

Între 2020–2022 , presiunea pe lanțurile de aprovizionare a dus costurile la niveluri istorice.

CPI a crescut mai lent, pentru că brandurile și retailul au transferat treptat creșterile către consumatori.

2023–2024: o ușoară decuplare

În această perioadă, prețurile de producție au continuat să urce, dar prețurile din magazine au scăzut ușor, pe fondul unei piețe mai sensibile la preț. Retailerii au ajustat strategiile, iar marjele producătorilor s-au comprimat.

Concluzie: odată ce cresc, prețurile nu se întorc înapoi

Experții subliniază că, în industria hranei pentru animale, prețurile care cresc rareori mai scad. Astăzi, acest „nou normal” pune presiune atât pe producători, cât și pe proprietarii de animale. Segmentele premium — grain-free, high-protein, formule specializate — resimt cel mai tare aceste fluctuații, deoarece depind de ingrediente mai scumpe și instabile.

Deși dorința de a oferi animalelor hrană de calitate rămâne puternică, premiumizarea pare să fi atins limita pentru o parte dintre proprietari. Iar evoluția prețurilor arată clar: istoria nu se repetă, ci se construiește — iar trendul ascendent va continua să ridice provocări.