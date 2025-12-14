O femeie din China a reușit să își învingă anxietatea socială colectând resturi de mâncare de la nunți pentru a hrăni 120 de pisici fără stăpân.

De la anxietate la salvare de animale

Xuanxuan, așa cum este cunoscută online, este din Baoshan, provincia Yunnan, și a lucrat anterior ca editor video part-time. Viața ei era marcată de anxietate socială severă, care făcea chiar și conversațiile simple o provocare, notează Hindustan Times.

Totul s-a schimbat iarna anului 2022, când a început să salveze pisici rătăcite care tremurau afară. Ce a început ca gesturi izolate de salvare a evoluat rapid într-un adevărat adăpost – în prezent, peste 120 de pisici își găsesc refugiu în casa ei.

Îngrijirea lor nu este deloc ieftină: hrănirea unei pisici costă aproximativ 3 yuani pe zi (aproximativ 0,40 USD). Cu atât de multe animale, cheltuielile zilnice ale lui Xuanxuan depășesc adesea 300 de yuani.

Ideea s-a născut la o nuntă

Momentul decisiv a venit la o nuntă, când Xuanxuan a observat cantități mari de mâncare neatinsă aruncate. Imaginea a tulburat-o, mai ales că îi era greu să asigure hrana pentru pisici.

Astfel s-a născut ceea ce ea numește „Planul de salvare a resturilor”. Ideea era simplă, dar curajoasă: să ceară permisiunea de a colecta mâncarea neatinsă de la nunți și să o ducă acasă pentru animale.

La început, contactarea străinilor era o provocare uriașă. „Am avut mereu puțină anxietate socială. De fiecare dată când deschid gura, îmi trebuie mult curaj. Dar gândul la toate pisicile care mă așteptau acasă m-a motivat să ies și să înfrunt oamenii”, a declarat ea pentru Cover News.

Sprijin, economii și faima pe rețelele sociale

Contrar temerilor ei, majoritatea mirilor au reacționat cu căldură. Mulți nu doar că au fost de acord, dar au și încurajat-o să ia mâncarea. Ca semn de apreciere, Xuanxuan oferă adesea cuplului 100 de yuani, glumind că este „un bilet de masă de la un pui sau o pisicuță”.

Potrivit SCMP, ea participă la o nuntă aproximativ la fiecare 10 zile. În perioadele aglomerate, poate aduce acasă până la 30 kg de mâncare neatinsă – pui, biban de mare sau creveți. Ea reîncălzește atent mâncarea pentru a reduce uleiul și sarea înainte de a o oferi pisicilor.

Eforturile sale economisesc între 1.000 și 2.000 de yuani lunar și contribuie la reducerea risipei alimentare. Videoclipurile cu ea care împachetează resturile au devenit virale, adunând peste 1,5 milioane de urmăritori, iar un singur clip a depășit 50 de milioane de vizualizări.

„Ceea ce fac are sens – reduc risipa și ajut animalele fără stăpân”, spune Xuanxuan. Ea adaugă că această misiune a ajutat atât pisicile, cât și pe ea însăși să se vindece împreună, dându-i curajul să înfrunte o lume pe care altădată o temea.