Final fericit după tragedia feroviară din Spania: Boro, câinele dispărut, a fost găsit de salvatori după trei zile (VIDEO)

Boro, câinele dispărut după tragedia feroviară din Adamuz, Spania, a fost găsit. După trei zile de căutări intense, animalul a fost predat stăpânilor săi care anterior făcuseră un apel public pentru găsirea acestuia.

Boro, câinele dispărut după tragedia feroviară din Spania, a fost găsit

Potrivit ABC.es, PACMA – partidul animalelor din Spania, fondat în anul 2003, a publicat imagini de la găsirea lui Boro. Agenții spanioli însărcinați cu operațiunile de stingere a incendiilor și căutare-salvare au reușit să dea de urma câinelui după trei zile, ajutați fiind de echipamentele avansate, dar și de zecile de voluntari care au vrut să dea o mână de ajutor.

Misiunea a fost demarată după apelul făcut de Ana, stăpâna lui Boro și una dintre supraviețuitoarele accidentului feroviar în care 40 de persoane au murit și peste 70 au fost rănite, printre care și sora tinerei.

„Pompierii au salvat-o pe sora mea din tren și ambulanța ne-a luat împreună, ne-am dus direct la spital. Acum ea este sub observație, așteptăm. Așa că acum profit de ocazie să-mi caut câinele. Vă rog, dacă puteți, să ne ajutați să ne găsim animalele, avem multe și sunt și ele parte din familie. Lucrăm în Madrid și am venit la final de săptămână la familie. Și cu cățelul care este, de asemenea, membru al familiei”, a transmis Ana de la locul tragediei feroviare.



