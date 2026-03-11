Un chef din Grecia a cucerit internetul cu gestul său: gătește zilnic mâncare pentru câinii fără stăpân și merge să îi hrănească personal. Astfel, bărbatul are grijă și de animalele străzii și combate și risipa alimentară cu succes.

Un chef din Grecia gătește zilnic pentru animalele străzii

Bucătarul din Atena a devenit viral pe rețelele sociale prin gestul său de mărinimie pentru animalele fără stăpân. Povestea lui Kyriakos Misiakos a atras atenția iubitorilor de animale din întreaga lume, fiind distribuită pe Instagram în mod activ. Chef-ul gătește zilnic porții de mâncare pentru câinii fără stăpân, folosind resturile rămase din restaurantul său din Atena. În loc ca ingredientele rămase să ajungă la gunoi, acestea sunt transformate în mâncare proaspătă pentru animalele străzii.

Inițiativa a pornit din dorința de a ajuta numeroșii câini fără stăpân din oraș. Acest lucru vine și ca urmare a faptului că, în Grecia, oamenii se confruntă de ani buni cu problema animalelor abandonate. Multe dintre ele depind de bunătatea oamenilor pentru hrană și o ușoară îngrijire.

Gestul bucătarului a stârnit admirația internauților, care au lăudat compasiunea și dedicarea sa față de animale. Mulți au subliniat cum astfel de gesturi simple pot face o diferență majoră pentru animalele mai puțin norocoase care trăiesc pe străzi.

