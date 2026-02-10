Giulia Anghelescu a rămas fără animal de companie. Câinele ei, Bubbles, a murit: „Mi-ai fost alături aproape 20 de ani”

Cântăreața Giulia Anghelescu este devastată. Câinele ei, Bubbles, a murit după ce i-a fost alături 20 de ani! Vedeta a dat vestea tristă în mediul online, postând o serie de imagini cu ea și animalul de companie.

Giulia Anghelescu este în doliu

Giulia Anghelescu trece prin momente grele. Câinele artistei, Bubbles, a murit. Patrupedul și cântăreața au avut o relație specială, Bubbles făcând parte din viața ei timp de 20 de ani.

„Bubbles, mi-ai fost alături aproape 20 de ani… cât de norocoasă am fost să te am în viața mea…cât de recunoscătoare sunt pentru fiecare clipă petrecută împreună… Tu ai crescut odată cu mine și m-ai văzut obosită, fericită, frântă, puternică așa cum poate nu m-a văzut nimeni… Împreună vom fi și de acum înainte pentru că imi vei rămâne în suflet pentru totdeauna… Îți mulțumesc, Bubbles… Îmi vei lipsi enorm…”, a menționat Giulia Anghelescu pe rețelele sociale.

Internauții s-au emoționat foarte tare la postarea vedetei, așa că au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de încurajare și condoleanțe pentru artistă:

„Longeviv dar a plecat prea devreme ,așa simțim când pierdem un suflet” / „Somn lin sufletel drag!” / „Ce binecuvântare sa-l ai atâția ani alaturi. e dureroasă tare aceasta pierdere” / „Sufletele dragi nu mor niciodată” / „Offff, ce rau imi paree. Condoleante.” etc.