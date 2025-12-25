Grecia sacrifică peste 450.000 de animale din cauza variolei la ovine și caprine

450.233 de animale au fost ucise ca parte a măsurilor guvernamentale de control al variolei la ovine și caprine, potrivit datelor de la Comitetul Științific Național pentru Gestionarea și Controlul Variolei Ovine și Caprine din cadrul Ministerului Dezvoltării Zonelor Rurale, relatează ediția online a ziarului grec “Kathimerini”, scrie Rador Radio România.

Grecia ucide peste 450.000 de animale din cauza variolei la ovine și caprine

În perioada august 2024 – 19 decembrie 2025, autoritățile elene au confirmat 1.985 de cazuri de variolă la ovine și caprine în 2.449 de ferme din întreaga țară. În ultima săptămână de raportare, 12-19 decembrie 2025, au fost înregistrate 74 de cazuri noi în 17 regiuni, inclusiv Achaia, Aitoloakarnania, Evros, Ilia, Imathia, Kavala, Karditsa, Larissa, Magnesia și Sporadele, Xanthi, Pieria, Serres, Trikala, Phocida și Regiunea Metropolitană Salonic.

Comitetul a declarat că deplasarea animalelor pentru sacrificare este admisă numai cu permisiunea autorităților veterinare și cu documentele sanitare necesare. Importul de ovine și caprine vii din România și Bulgaria este interzis. În zonele cu acces restricționat, deplasarea este permisă doar pentru sacrificare imediată la cel mai apropiat abator, animalele având un test PCR negativ din proba de salivă.

Doar o fermă poate livra animale pe rută, zilele de sacrificare sunt stabilite în prealabil și se aplică măsuri stricte de biosecuritate în timpul transportului, inclusiv curățarea, dezinfecția și certificarea. Poliția și autoritățile portuare se coordonează direct cu autoritățile veterinare pentru a verifica documentele.

Comitetul a subliniat, de asemenea, că transportul de hrană pentru animale poate continua în toată țara, cu condiția respectării stricte a regulilor de biosecuritate, inclusiv aprovizionarea din zone fără boli, utilizarea rutelor principale de transport fără opriri sau descărcare, curățarea și dezinfecția obligatorii, păstrarea evidențelor și utilizarea echipamentului individual de protecție de unică folosință pentru șoferi și lucrători.