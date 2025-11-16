În weekendul 15–16 noiembrie 2025, Bucureștiul a devenit punctul central al comunității internaționale de grooming, găzduind una dintre cele mai importante reuniuni educaționale din Europa de Sud-Est: Grooming Artist Show. Evenimentul, organizat de Lofty Pets și susținut de brandul coreean HYPONIC, a reunit groomeri profesioniști, studenți și pasionați ai domeniului într-un cadru dedicat performanței, tehnicii și învățării continue.

Experți internaționali la București

Potrivit datelor transmise de organizator, evenimentul i-a adus în fața participanților pe patru dintre cei mai respectați specialiști internaționali:

Victor Rosado (Puerto Rico)

Pietro Vitale (Italia)

Sandra Mularska (Polonia)

Nathalie Doaré (Franța)

Acești profesioniști au oferit demonstrații live și sesiuni educaționale menite să ridice nivelul industriei locale și să ofere groomerilor români acces la standarde internaționale.

Programul celor două zile – tehnică, creativitate și etică

Conform programului furnizat de organizator, evenimentul a inclus:

Victor Rosado

Demonstrație de tunsoare comercială și grooming de Cocker Spaniel – o zonă în care tehnica, simetria și funcționalitatea sunt esențiale pentru rezultate profesionale.

Pietro Vitale

Două demonstrații dedicate stilului Asian Fusion, stil recunoscut pentru expresivitatea și estetica spectaculoasă a formelor.

Sandra Mularska

Prezentare orientată pe grooming-ul pentru câini cu blană dreaptă, urmată de o introducere în estetica asiatică – un segment din ce în ce mai apreciat în Europa.

Nathalie Doaré

Prezentarea volumului The Great Herbarium of Animal Care și o demonstrație axată pe îngrijire naturală și holistică.

Declarația organizatorilor

În comunicatul transmis, Andreea Darbouli, cofondator Lofty Pets și organizator al evenimentului, a subliniat misiunea educațională a proiectului: „Scopul Grooming Artist Show este de a crea un spațiu real de învățare, schimb de experiență și inspirație profesională. România are o comunitate de groomeri în plină dezvoltare, iar accesul direct la expertiză internațională este esențial pentru creșterea acestei industrii.”

De ce acest eveniment contează pentru grooming-ul din România

Pe baza informațiilor oferite de organizator, Grooming Artist Show își propune să:

dezvolte nivelul profesional al industriei locale;

promoveze îngrijirea etică și tehnicile moderne;

ofere context pentru învățare directă de la experți internaționali;

conecteze comunitatea de grooming din România la standarde internaționale în continuă evoluție.