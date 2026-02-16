Grupul PartnerVet se implică în salvarea vieților din iadul de la Suraia

Grupul PartnerVet, liderul dezvoltării serviciilor veterinare din România, anunţă că îşi pune la dispoziţia asociaţiilor şi a persoanelor fizice care adoptă câini din adăpostul groazei de la Suraia, întreaga reţea, formată din peste 250 de medici veterinari şi tehnicieni din 22 de locaţii. PartnerVet este solidar cu echipa Kola Kariola, Asociaţia Sache Vet, Asociaţia Ramses, cu Dr. Emma Stratulat şi Asociaţia Save our Paws, și cu toate asociațiile de profil care depun eforturi incredibile pentru a salva câinii supraviețuitori din coşmarul adăpostului de la Suraia.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Având în vedere amploarea acestui dezastru, PartnerVet şi-a pus la dispoziție întreaga rețea, formată din 19 clinici și 3 spitale veterinare în 11 localităţi din ţară – București, Chitila, Voluntari, Brașov, Timișoara, Sibiu, Cluj, Satu Mare, Constanța, Tulcea și Botoșani, pentru a prelua şi trata câinii adoptaţi din adăpostul de la Suraia. Clinicile din reţea pot fi contactate direct, la adresa https://partnervet.ro/locatii

Din cauza riscului ridicat de boli contagioase, PartnerVet a mobilizat toate clinicile dotate cu zone speciale de carantină, pentru a prelua cazurile în siguranță. Grupul pune deasemenea la dispoziție numărul de urgență 0219328, activ de luni, 16.02, ora 12:00, special pentru aceste cazuri. Un medic din cadrul grupului va direcționa către cea mai apropiată unitate PartnerVet care are locuri disponibile în zona de izolare.

Pentru a sustine eforturile de recuperare a câinilor maltrataţi, PartnerVet oferă 30% reducere la toate serviciile medicale necesare pentru tratarea câinilor salvaţi, atât pentru asociații, cât și pentru persoanele fizice care au adoptat câini din adapostul de la Suraia.

“Imaginile și mărturiile de la Suraia ne-au lăsat fără cuvinte. Nu putem șterge trauma prin care au trecut, dar împreună le putem oferi o șansă la viață. Ne-am mobilizat imediat, împreună cu asociaţiile de profil, pentru a prelua şi îngriji câinii care au supravieţuit tragediei de la Suraia“ a declarat Ioan Masca, CEO PartnerVet.

Despre PartnerVet

PartnerVet este o companie românească care îşi propune dezvoltarea şi integrarea serviciilor medicale veterinare din România. Cu o echipă de management specializată în dezvoltare şi eficientizare de operaţiuni, resurse umane, marketing, infrastructură IT şi optimizare financiară, grupul PartnerVet deţine cea mai extinsă reţea la nivel naţional, formată din trei spitale şi 19 clinici veterinare în Bucureşti, Chitila, Voluntari, Braşov, Cluj, Timişoara, Satu Mare, Constanţa, Tulcea, Sibiu şi Botoşani. Prin cei peste 250 de medici veterinari şi tehnicieni, grupul PartnerVet oferă o gamă largă de servicii veterinare pentru animale de companie şi animale exotice – de la consultaţii, medicină internă şi medicină preventivă, până la investigaţii şi intervenţii complexe de chirurgie generală, oncologie, ortopedie, neurochirurgie, cardiologie, stomatologie, endoscopie şi hemodializă.