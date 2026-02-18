Brandurile din Europa și Asia lansează tot mai multe concepte inovatoare de hrană pentru câini și pisici, inspirate cultural, eco-friendly și gourmet: mese halal, borș ucrainean pentru animale, burgeri de mistreț sau pate de crab albastru.

Hrană certificată Halal

În Malaezia, majoritatea populației consumă alimente halal. Pet Universe NOURISH a lansat hrană pentru animale certificată halal, oferind stăpânilor musulmani siguranța că produsele respectă standardele etice și religioase. Linia de hrană umedă este deja recunoscută de Asociația Islamică din Thailanda, iar compania va aplica și în Malaezia când cadrul oficial va fi disponibil.

Borș și meniuri gourmet pentru animale

Producătorul ucrainean Kormotech, sub brandul Delickcious, a lansat un „Chef’s Menu” pentru pisici și câini: borș cu vită, paella cu pui și legume și ficat cu mere și afine. Ingrediente atent selecționate asigură o nutriție potrivită animalelor, iar produsele sunt disponibile în supermarketuri, magazine de animale și online, notează GlobalPETS.

Burger de mistreț pentru câini

Years.com a lansat Wild Boar Quarter-Pounder Burger cu brânză pentru câini, servit cu cartofi aurii din păstârnac. Studiile arată că rasele Cockapoo sunt cele mai răsfățate din UK, cu stăpâni care cheltuiesc cu 34% mai mult pe mese gourmet.

Pate de crab albastru pentru pisici

FORZA10 a lansat linia FIL BLU, transformând crabii albaștri invazivi din Marea Adriatică într-o proteină sustenabilă pentru pateul de pisici. Această inițiativă susține pescarii locali și protejează ecosistemul marin.

Advent calendar și popcorn pentru animale

Waita Pets a creat un calendar de Advent cu gustări naturale pentru animale, iar Years.com a lansat Pupcorn – popcorn natural pentru câini, gata în 1 minut și 20 secunde la microunde, fără conservanți sau cereale.

Restaurante prietenoase cu animale în Barcelona

Barcelona câștigă popularitate cu Voilà Concept Store, prima brutărie pentru câini, și Inu Café, cafenea unde oamenii și câinii pot servi masa împreună. Produsele includ Dogguccinos, vafe și brioșe naturale, pentru momente speciale împărțite între stăpâni și patrupede.