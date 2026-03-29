Un nou sondaj arată că stăpânii de animale din Marea Britanie apreciază ingredientele de încredere și sunt deschiși să încerce opțiuni inovatoare, mai ales dacă sunt recomandate de medici veterinari sau au recenzii bune.

Ingrediente și transparență

Peste jumătate (56%) dintre stăpânii de animale din UK spun că ingredientele pe care le cunosc contează atunci când aleg hrana pentru animalele lor.

Sondajul, realizat de Vypr și UK Pet Food în perioada octombrie-noiembrie 2025, a inclus 1.000 de respondenți. Rezultatele arată că femeile peste 55 de ani sunt cele mai atente la etichete, în timp ce bărbații cu vârste între 45 și 54 de ani le verifică doar superficial.

În același timp, 13,5% dintre respondenți nu acordă deloc atenție ingredientelor, iar alți 12,2% se bazează exclusiv pe reputația brandului, notează GlobalPETS.

Deschiderea către produse noi

Când vine vorba de produse noi sau inovatoare pentru animale, mulți stăpâni caută sfaturi profesionale sau vor să testeze personal produsul.

21,6% ar avea mai multă încredere dacă medicul veterinar le-ar recomanda produsul.

21,6% ar fi interesați de mostre gratuite sau oferte de testare.

18,6% ar lua în considerare produsele pe baza recenziilor pozitive de la alți stăpâni de animale.

Aproximativ 10% caută certificări clare de siguranță și teste efectuate.

Sustenabilitatea contează

Pentru aproximativ o treime dintre stăpânii de animale din UK (33,5%), sustenabilitatea are o importanță moderată și este luată în calcul împreună cu alte criterii atunci când aleg hrana pentru animale. Această atitudine este mai frecventă în rândul bărbaților între 45 și 54 de ani (40,7%) și al femeilor din aceeași categorie (40,5%).

În plus, 7,5% consideră sustenabilitatea foarte importantă și spun că aleg activ opțiuni eco. Tendința este mai puternică în rândul bărbaților și femeilor din Generația Z (18-24 ani), cu 12,2% și respectiv 11,5%.

Totuși, peste 1 din 5 respondenți (21,5%) consideră că sustenabilitatea nu este la fel de importantă ca alte criterii, în special femeile tinere (18-24 ani).

Când li se cere să spună dacă ar plăti mai mult pentru produse sustenabile:

35,2% ar putea, în funcție de diferența de preț.

Doar 9,2% ar plăti sigur mai mult.

18,5% nu ar fi dispuși să cheltuiască mai mult, deoarece prețul rămâne prioritar.

Trenduri în hrana pentru animale

Sondajul Vypr-UK Pet Food a întrebat și despre trendurile așteptate pe piața hranei pentru animale:

34,4% speră la mai multe produse care să asigure o viață mai lungă și mai sănătoasă animalelor.

27,8% se așteaptă la nutriție personalizată și diete adaptate.

18,6% vor produse cu mai puține alimente procesate.

Chiar și în cantități mai mici, stăpânii de animale urmăresc:

Restaurarea naturii în conexiune cu hrana pentru animale (12%).

Oferte mai diverse de proteine noi, cum ar fi cele pe bază de plante, insecte sau cultivate în laborator (11,8%).

Reguli și reglementări mai stricte pe piață (10,8%).