Iepuri giganți, găinușe pitice, porumbei și păsări exotice, vedetele unui eveniment care a depășit toate așteptările. Cupa Moldovei 2026 a atras mii de iubitori de animale (FOTO)

Iepuri uriași, pitici, cu blană scurtă, lungă, cu urechi lungi, ciulite sau cu ele lăsate de-o parte și de alta a capului, găini și cocoși în diverse culori și combinații, porumbei gulerați, „fanfaroni” și „filfizoni” cu penaj deosebit, culori interesante și „ținută” mândră, dar și rațe, gâște și păsări exotice au participat la expoziția „Cupa Moldovei” de la Todirești, județul Suceava.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Expoziție de porumbei, găini, palmipede și iepuri de casă

„Organizăm acest eveniment de 6 ani aici, în comuna Todirești, unde sunt expuse o gamă foarte mare de varietăți de iepuri – rase și culori, porumbei de agrement și sport, precum și găini de rasă, de la talie mare până la mică și pitică. Sunt și păsări exotice, palmipede – rațe, gâște, dar și prepelițe. În total sunt aproximativ 2000 de exponate, fiind depășit cu 300 de exemplare numărul celor prezente la ediția de anul trecut.

Cei care le-au adus sunt crescători din zona Moldovei, dar avem și două cluburi invitate – Uriaș de Transilvania și Clubul Crescătorilor de Uriași Pestriți din România”, a declarat Ioan Cristian Câtea, președintele Asociației Crescătorilor de Păsări și Iepuri de Rasă din Bucovina, în prima zi a „Cupei Moldovei”, pentru Monitorul de Suceava.

Cupa Moldovei 2026

Expoziția a fost realizată cu sprijinul Primăriei comunei Todirești, care a pus la dispoziție sala de sport. În prima zi a evenimentului, vineri, 16 ianuarie, au fost arbitrate exponatele, de la ora 14.00 s-a deschis oficial expoziția, care a doua zi a avut program de vizitare și vânzare de la 8:00 la 20:00, continuat duminică, 18 ianuarie, în intervalul 8.00-16.00. Taxa de intrare a costat 5 lei pentru copii și 10 lei pentru adulți.

Număr mare de vizitatori

Iepurii „urechiați”, unii uriași, alții pitici, în diverse combinații cromatice, cocoșii și găinușele cu penaj multicolor, dar și variantele de porumbei, fazani, prepelițe, rațe, gâște și alte palmipede, expuse în sala de sport din Todirești, au reprezentat un element de atracție pentru cei 3500 de vizitatori.

„În ciuda gerului, numărul vizitatorilor a fost foarte mare, la fel ca și încântarea celor care au venit să admire păsările și animăluțele de rasă ale crescătorilor din zona Moldovei, care au prezentat exemplare deosebite și le-au adus motive de bucurie”, a spus Cristian Câtea.

Ce premii s-au dat

Un mare succes a avut și tombola expoziției, la care s-au înscris aproape 700 de persoane, atrase de premiile de peste 15.000 de lei. Câștigătorii concursului organizat de Asociația Crescătorilor de Păsări și Iepuri de Rasă din Bucovina și New Generațion Incubators au plecat acasă cu iepuri, porumbei, cocoși, găini, coșuri cu ouă de struț, mâncare pentru animale și soluții pentru creșterea animalelor, precum și cu un incubator profesional (marele premiu).

Vezi și Rasele de pisici cu cei mai frumoși ochi. Clasamentul făcut de Fundația Mondială a Animalelor